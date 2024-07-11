Премьер Словакии Фицо ждет начала Третьей мировой из-за Украины в НАТО

Если Украина вступит в НАТО, то это будет означать начало Третьей мировой войны. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я понимаю желания Украины. Это суверенная страна, но членство Украины в НАТО — это всего лишь гарантия Третьей мировой войны», — заявил Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).
Политик добавил, что членство Украины в альянсе, возможно, только после того, как Киев выполнит все установленные критерии. Также все страны НАТО должны подписать соответствующее соглашение.
С момента вступления Фицо в должность премьер-министра в 2023 году, военная помощь Украине со стороны Словакии была прекращена. До этого страна отправила Киеву систему ПВО С-300, а в 2023 — истребители МиГ-29. Нынешний министр обороны Словакии Игорь Мелихер назвал действия предшественников госизменой и пообещал возбудить уголовные дела.
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