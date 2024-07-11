ФК «Урал» выиграл Кубок «Иннопрома» с призовыми в 50 тысяч долларов

На «Екатеринбург-Арене» футбольный клуб «Урал» выиграл кубок международной промышленной выставки «Иннопром», забрав призовые в размере 50 тысяч долларов. «Шмели» обыграли «Кызылкум» из Узбекистана со счетом 1:0.
«Спасибо, что поддерживали нас, рад победе. Надеюсь, такая же поддержка будет и на играх „Мелбет Первой Лиги“. В целом пока еще физических кондиций, но мне тренерский штаб специально дал время поиграть, чтоб я немножко привык. Процентов на 70% готов выходить в официальных матчах», — поделился в telegram-канале клуба новичок Илья Порохов, для которого финал стал дебютом за «Урал».
Единственный гол «Шмелей» забил полузащитник Никита Хрисанфов на 14-й минуте встречи дальним ударом. Общий призовой фонд турнира составил 100 тысяч долларов, из которых половина полагается победителю. Еще 30 тысяч ушли серебряному призеру и обладатель бронзы – «Равшан» из Таджикистана — получил 20 тысяч долларов.
Ранее URA.RU вел фоторепортаж с полуфинала турнира, где уральская команда разгромила «Равшан» — 5:0. Первый официальный матч ФК «Урал» пройдет 14 июля в рамках «Первой лиги» против «Сочи» в Екатеринбурге. Обе команды в прошлом сезоне вылетели из высшего дивизиона страны.
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