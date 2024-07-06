06 июля 2024

ФК «Урал» одержал победу над клубом «Равшан» из Таджикистана. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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ФК «Урал» одержал победу со счетом 5:0
ФК «Урал» одержал победу со счетом 5:0 Фото:

В Екатеринбурге состоялся товарищеский матч футбольного клуба «Урал» и команды «Равшан» из Таджикистана в рамках Кубка международной промышленной выставки «Иннопром». «Шмели» победили со счетом 5:0, передает корреспондент URA.RU.

Первый гол забил Андрей Егорычев, второй удар в ворота соперника сделал Алексей Каштанов. В самом начале второго тайма Каштанову вновь удалось забить гол. Итало Гонсалвес — бразильский защитник клуба, сделал счет 4:0. Финальный гол забил Юрий Железнов.

Однако не обошлось без происшествий: во время игры Алексей Ионов из «Урала» с подачи попал мячом в лицо сопернику. В результате спортсмену потребовалась медицинская помощь — он покинул поле под аплодисменты болельщиков.

«Иннопром» стартует в Екатеринбурге уже завтра — 8 июля. На протяжении всей выставки ожидается 30-градусная жара. Гости мероприятия уже прибывают в город — раньше всех прилетел премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода.

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В Екатеринбурге состоялся товарищеский матч футбольного клуба «Урал» и команды «Равшан» из Таджикистана в рамках Кубка международной промышленной выставки «Иннопром». «Шмели» победили со счетом 5:0, передает корреспондент URA.RU. Первый гол забил Андрей Егорычев, второй удар в ворота соперника сделал Алексей Каштанов. В самом начале второго тайма Каштанову вновь удалось забить гол. Итало Гонсалвес — бразильский защитник клуба, сделал счет 4:0. Финальный гол забил Юрий Железнов. Однако не обошлось без происшествий: во время игры Алексей Ионов из «Урала» с подачи попал мячом в лицо сопернику. В результате спортсмену потребовалась медицинская помощь — он покинул поле под аплодисменты болельщиков. «Иннопром» стартует в Екатеринбурге уже завтра — 8 июля. На протяжении всей выставки ожидается 30-градусная жара. Гости мероприятия уже прибывают в город — раньше всех прилетел премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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