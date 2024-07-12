Более 20 стран на саммите НАТО подписали документ по ускорению помощи ВСУ

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Саммит НАТО проходит в Вашингтоне
Саммит НАТО проходит в Вашингтоне Фото:

На полях саммита НАТО в Вашингтоне более двадцати стран подписали документ, цель которого — координация усилий по военной поддержке Украины, сообщает Еврокомиссия. Среди подписантов — США, ряд европейских стран и главы ключевых европейских институтов, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Договор подписали США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Испания, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания, а также главы Евросовета и ЕК, сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.

В случае нападения на Украину, страны-подписанты намерены провести встречу на высшем уровне для определения дальнейших шагов поддержки. В документе подчеркивается, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью всего Евроатлантического региона.

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На полях саммита НАТО в Вашингтоне более двадцати стран подписали документ, цель которого — координация усилий по военной поддержке Украины, сообщает Еврокомиссия. Среди подписантов — США, ряд европейских стран и главы ключевых европейских институтов, а также президент Украины Владимир Зеленский. Договор подписали США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Испания, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания, а также главы Евросовета и ЕК, сообщается на официальном сайте Европейской комиссии. В случае нападения на Украину, страны-подписанты намерены провести встречу на высшем уровне для определения дальнейших шагов поддержки. В документе подчеркивается, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью всего Евроатлантического региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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