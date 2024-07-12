Более 20 стран на саммите НАТО подписали документ по ускорению помощи ВСУ

На полях саммита НАТО в Вашингтоне более двадцати стран подписали документ, цель которого — координация усилий по военной поддержке Украины, сообщает Еврокомиссия. Среди подписантов — США, ряд европейских стран и главы ключевых европейских институтов, а также президент Украины Владимир Зеленский.
Договор подписали США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Испания, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания, а также главы Евросовета и ЕК, сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.
В случае нападения на Украину, страны-подписанты намерены провести встречу на высшем уровне для определения дальнейших шагов поддержки. В документе подчеркивается, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью всего Евроатлантического региона.
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