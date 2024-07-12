Раскрыто состояние детей, пострадавших при атаке ВСУ на детскую площадку в Белгородской области

Гладков: один из пяти детей, попавших под обстрел в Шебекино, в реанимации

12 июля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Дети играли на площадке в момент удара БПЛА (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Ребенка, пострадавшего в результате удара украинского беспилотника по детской площадке в Шебекино, отправили на лечение в Москву. Второй из пяти раненых детей находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всего за сутки в регионе пострадали 30 человек. «Одного из пятерых детей, раненых после удара БПЛА по детской площадке в Шебекино, отправляют на лечение в Москву — еще один в реанимации», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале . Всего, по его словам, за сутки в регионе пострадали 30 человек из-за обстрелов со стороны ВСУ. Один житель погиб. Об атаке Вооруженных сил Украины на детскую площадку в Шебекино Гладков сообщил вечером 11 июля. По словам очевидцев, в момент удара беспилотника дети находились на самой игровой площадке. Самому младшему из пострадавших восемь лет. Губернатор отметил, что во дворе, где произошло ЧП, не было расположено никаких военных объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ребенка, пострадавшего в результате удара украинского беспилотника по детской площадке в Шебекино, отправили на лечение в Москву. Второй из пяти раненых детей находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всего за сутки в регионе пострадали 30 человек. «Одного из пятерых детей, раненых после удара БПЛА по детской площадке в Шебекино, отправляют на лечение в Москву — еще один в реанимации», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Всего, по его словам, за сутки в регионе пострадали 30 человек из-за обстрелов со стороны ВСУ. Один житель погиб. Об атаке Вооруженных сил Украины на детскую площадку в Шебекино Гладков сообщил вечером 11 июля. По словам очевидцев, в момент удара беспилотника дети находились на самой игровой площадке. Самому младшему из пострадавших восемь лет. Губернатор отметил, что во дворе, где произошло ЧП, не было расположено никаких военных объектов.