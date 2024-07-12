Руководители ГУ ФСИН по Ростовской области подали в отставку после захвата заложников в СИЗО

Глава ГУ ФСИН по Ростовской области и его зам подали в отставку
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Выставка-ярмарка продукции учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург , фсин россии, шеврон, федеральная служба исполнения наказаний
Четверо сотрудников ФСИН уволены после захвата заложников Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Руководитель ГУ ФСИН РФ по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России. Это произошло после захвата заложников в СИЗО-1.

«Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», — говорится в сообщении федеральной службы, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что после проведения служебной проверки были уволены четыре сотрудника ГУФСИН и СИЗО, еще 16 — привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Ростове-на-Дону 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 взяли двух сотрудников изолятора в заложники. У преступников в камере были обнаружены оружие и символика ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ). В ходе спасательной операции преступники были ликвидированы, однако Даниил Камнев, один из участников захвата, выжил. Он признал свою вину в подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также он сознался, что являлся членом экстремистской группировки.

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Руководитель ГУ ФСИН РФ по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России. Это произошло после захвата заложников в СИЗО-1. «Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», — говорится в сообщении федеральной службы, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что после проведения служебной проверки были уволены четыре сотрудника ГУФСИН и СИЗО, еще 16 — привлечены к дисциплинарной ответственности. В Ростове-на-Дону 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 взяли двух сотрудников изолятора в заложники. У преступников в камере были обнаружены оружие и символика ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ). В ходе спасательной операции преступники были ликвидированы, однако Даниил Камнев, один из участников захвата, выжил. Он признал свою вину в подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также он сознался, что являлся членом экстремистской группировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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