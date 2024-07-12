Руководители ГУ ФСИН по Ростовской области подали в отставку после захвата заложников в СИЗО

Глава ГУ ФСИН по Ростовской области и его зам подали в отставку

12 июля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Четверо сотрудников ФСИН уволены после захвата заложников Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Руководитель ГУ ФСИН РФ по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России. Это произошло после захвата заложников в СИЗО-1. «Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», — говорится в сообщении федеральной службы, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что после проведения служебной проверки были уволены четыре сотрудника ГУФСИН и СИЗО, еще 16 — привлечены к дисциплинарной ответственности. В Ростове-на-Дону 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 взяли двух сотрудников изолятора в заложники. У преступников в камере были обнаружены оружие и символика ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ). В ходе спасательной операции преступники были ликвидированы, однако Даниил Камнев, один из участников захвата, выжил. Он признал свою вину в подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также он сознался, что являлся членом экстремистской группировки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель ГУ ФСИН РФ по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России. Это произошло после захвата заложников в СИЗО-1. «Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», — говорится в сообщении федеральной службы, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что после проведения служебной проверки были уволены четыре сотрудника ГУФСИН и СИЗО, еще 16 — привлечены к дисциплинарной ответственности. В Ростове-на-Дону 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 взяли двух сотрудников изолятора в заложники. У преступников в камере были обнаружены оружие и символика ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ). В ходе спасательной операции преступники были ликвидированы, однако Даниил Камнев, один из участников захвата, выжил. Он признал свою вину в подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также он сознался, что являлся членом экстремистской группировки.