Просящий Путина о помиловании отец Сергий получил благодарности от СИЗО и армии

12 июля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Отец Сергий пытается досрочно выйти из мест лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Попросивший президента РФ о помиловании экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) заручился несколькими благодарственными письмами — от военных, священнослужителя и начальника московского СИЗО-4. Все они приложены к его прошению на имя главы государства от 8 июля и есть в распоряжении URA.RU. Сергия задержали в 2020 году, штурм его Среднеуральского монастыря стал результатом длительного конфликта священника с государством и РПЦ, которая лишила его сана. Суд над ним проходил в Москве, Сергия содержали в столичном СИЗО-4 «Медведь». Начальник изолятора Игорь Кемпель поблагодарил экс-схиигумена за участие в строительстве храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Положительную характеристику ему за это выдали и старший священник храма протоиерей Леонид Кучерук. Статья по теме Опальный отец Сергий попросил Путина о помиловании Также в СИЗО отметили, что за все время пребывания там Сергий ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка. А также имеет одно поощрение за примерное выполнение обязанностей. «На меры воспитательного характера реагирует правильно, соблюдает правила внутреннего распорядка, поддерживает в чистоте и порядке свое спальное место и прикроватную тумбочку, соблюдает правила санитарии и гигиены. Дежурит по камере в порядке очередности. Связь с родственниками поддерживает в установленном законом порядке. С сотрудниками администрации в общении вежлив, корректен. В конфликтных ситуациях с сокамерниками замечен не был», — сказано в заключении. В 2021 году Сергий получил приговор за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. В январе 2023-го приговорили к семи годам лишения свободы, признав виновным по статье об экстремизме. Известно, что Сергий просился на СВО, но в ряды ВС РФ его не взяли — из-за возраста (на данный момент ему 69 лет). Тогда он решил искупить вину гуманитарной помощью ВС РФ. За посылки его поблагодарили командиры 177 отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии и 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попросивший президента РФ о помиловании экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) заручился несколькими благодарственными письмами — от военных, священнослужителя и начальника московского СИЗО-4. Все они приложены к его прошению на имя главы государства от 8 июля и есть в распоряжении URA.RU. Сергия задержали в 2020 году, штурм его Среднеуральского монастыря стал результатом длительного конфликта священника с государством и РПЦ, которая лишила его сана. Суд над ним проходил в Москве, Сергия содержали в столичном СИЗО-4 «Медведь». Начальник изолятора Игорь Кемпель поблагодарил экс-схиигумена за участие в строительстве храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Положительную характеристику ему за это выдали и старший священник храма протоиерей Леонид Кучерук. Также в СИЗО отметили, что за все время пребывания там Сергий ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка. А также имеет одно поощрение за примерное выполнение обязанностей. «На меры воспитательного характера реагирует правильно, соблюдает правила внутреннего распорядка, поддерживает в чистоте и порядке свое спальное место и прикроватную тумбочку, соблюдает правила санитарии и гигиены. Дежурит по камере в порядке очередности. Связь с родственниками поддерживает в установленном законом порядке. С сотрудниками администрации в общении вежлив, корректен. В конфликтных ситуациях с сокамерниками замечен не был», — сказано в заключении. В 2021 году Сергий получил приговор за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. В январе 2023-го приговорили к семи годам лишения свободы, признав виновным по статье об экстремизме. Известно, что Сергий просился на СВО, но в ряды ВС РФ его не взяли — из-за возраста (на данный момент ему 69 лет). Тогда он решил искупить вину гуманитарной помощью ВС РФ. За посылки его поблагодарили командиры 177 отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии и 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения.