30 июня 2024

Опальный отец Сергий помог построить храм в московском СИЗО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа поддержки у Измайловского суда во время вынесения приговора отцу Сергию (Романову). Москва, романов николай, отец сергий
Бывший священник уже отбыл большую часть наказания Фото:

В московском СИЗО № 4 «Медведь», где до недавнего времени содержался бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов), достаивают православный храм. Во многом это стало возможно благодаря стараниям опального экс-священника, сообщает telegram-канал Brief со ссылкой на собственные источники.

«Спонсорами строительства в числе прочих выступили некоторые состоятельные москвичи и уральцы. Во многом их соучастию в стройке поспособствовал опальный отец Сергий (в миру Николай Романов), также участвовавший в возведении храма», — пишет издание.

За это содействие экс-схиигумен даже был удостоен благодарности от руководства изолятора и московских священников. «В целом информация соответствует действительности», — сказал URA.RU адвокат Романова Павел Бабиков и отказался от более подробных комментариев.

Экс-схиигумен был задержан в 2020 году и осужден по трем статьям уголовного кодекса. Резонансный процесс проходил в Москве. В январе 2023-го Бабушкинский районный суд приговорил бывшего священника по совокупности к 7 годам лишения свободы, а в сентябре Мосгорсуд учел благотворительную деятельность Романова и снизил наказание до 6 лет 11 месяцев. Нынешней весной опальный отец Сергий был этапирован в Свердловскую область и отбывает сейчас наказание в ИК №13 Нижнего Тагила.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московском СИЗО № 4 «Медведь», где до недавнего времени содержался бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов), достаивают православный храм. Во многом это стало возможно благодаря стараниям опального экс-священника, сообщает telegram-канал Brief со ссылкой на собственные источники. «Спонсорами строительства в числе прочих выступили некоторые состоятельные москвичи и уральцы. Во многом их соучастию в стройке поспособствовал опальный отец Сергий (в миру Николай Романов), также участвовавший в возведении храма», — пишет издание. За это содействие экс-схиигумен даже был удостоен благодарности от руководства изолятора и московских священников. «В целом информация соответствует действительности», — сказал URA.RU адвокат Романова Павел Бабиков и отказался от более подробных комментариев. Экс-схиигумен был задержан в 2020 году и осужден по трем статьям уголовного кодекса. Резонансный процесс проходил в Москве. В январе 2023-го Бабушкинский районный суд приговорил бывшего священника по совокупности к 7 годам лишения свободы, а в сентябре Мосгорсуд учел благотворительную деятельность Романова и снизил наказание до 6 лет 11 месяцев. Нынешней весной опальный отец Сергий был этапирован в Свердловскую область и отбывает сейчас наказание в ИК №13 Нижнего Тагила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...