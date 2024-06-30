Опальный отец Сергий помог построить храм в московском СИЗО. Фото

01 июля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Бывший священник уже отбыл большую часть наказания Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском СИЗО № 4 «Медведь», где до недавнего времени содержался бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов), достаивают православный храм. Во многом это стало возможно благодаря стараниям опального экс-священника, сообщает telegram-канал Brief со ссылкой на собственные источники. «Спонсорами строительства в числе прочих выступили некоторые состоятельные москвичи и уральцы. Во многом их соучастию в стройке поспособствовал опальный отец Сергий (в миру Николай Романов), также участвовавший в возведении храма», — пишет издание. За это содействие экс-схиигумен даже был удостоен благодарности от руководства изолятора и московских священников. «В целом информация соответствует действительности», — сказал URA.RU адвокат Романова Павел Бабиков и отказался от более подробных комментариев. Экс-схиигумен был задержан в 2020 году и осужден по трем статьям уголовного кодекса. Резонансный процесс проходил в Москве. В январе 2023-го Бабушкинский районный суд приговорил бывшего священника по совокупности к 7 годам лишения свободы, а в сентябре Мосгорсуд учел благотворительную деятельность Романова и снизил наказание до 6 лет 11 месяцев. Нынешней весной опальный отец Сергий был этапирован в Свердловскую область и отбывает сейчас наказание в ИК №13 Нижнего Тагила. telegram-канал BRIEF Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московском СИЗО № 4 «Медведь», где до недавнего времени содержался бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов), достаивают православный храм. Во многом это стало возможно благодаря стараниям опального экс-священника, сообщает telegram-канал Brief со ссылкой на собственные источники. «Спонсорами строительства в числе прочих выступили некоторые состоятельные москвичи и уральцы. Во многом их соучастию в стройке поспособствовал опальный отец Сергий (в миру Николай Романов), также участвовавший в возведении храма», — пишет издание. За это содействие экс-схиигумен даже был удостоен благодарности от руководства изолятора и московских священников. «В целом информация соответствует действительности», — сказал URA.RU адвокат Романова Павел Бабиков и отказался от более подробных комментариев. Экс-схиигумен был задержан в 2020 году и осужден по трем статьям уголовного кодекса. Резонансный процесс проходил в Москве. В январе 2023-го Бабушкинский районный суд приговорил бывшего священника по совокупности к 7 годам лишения свободы, а в сентябре Мосгорсуд учел благотворительную деятельность Романова и снизил наказание до 6 лет 11 месяцев. Нынешней весной опальный отец Сергий был этапирован в Свердловскую область и отбывает сейчас наказание в ИК №13 Нижнего Тагила.