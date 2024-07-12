В России началось замедление работы WhatsApp*

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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, whatsapp, вотсап, watsapp, wathsapp
В некоторых регионах РФ WhatsApp стал медленно работать, заявил Немкин Фото:

В России в отдельных регионах начинает замедлять свою работу мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Однако депутат Антон Немкин отметил, что на данный момент не принято решение о блокировке приложения в РФ.

«Несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято», — заявил Немкин. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что замедление работы мессенджера применяется в отдельных российских регионах на усмотрение регулятора.

Ранее и в Республике Дагестан профильные ведомства замедлили работу приложения. Это связано с тем, что администрация мессенджера не отвечает на требования по пресечению распространения экстремистских призывов.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена

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В России в отдельных регионах начинает замедлять свою работу мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Однако депутат Антон Немкин отметил, что на данный момент не принято решение о блокировке приложения в РФ. «Несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято», — заявил Немкин. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что замедление работы мессенджера применяется в отдельных российских регионах на усмотрение регулятора. Ранее и в Республике Дагестан профильные ведомства замедлили работу приложения. Это связано с тем, что администрация мессенджера не отвечает на требования по пресечению распространения экстремистских призывов. *WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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