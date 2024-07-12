В России началось замедление работы WhatsApp*

12 июля 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

В некоторых регионах РФ WhatsApp стал медленно работать, заявил Немкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России в отдельных регионах начинает замедлять свою работу мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Однако депутат Антон Немкин отметил, что на данный момент не принято решение о блокировке приложения в РФ. «Несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято», — заявил Немкин. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что замедление работы мессенджера применяется в отдельных российских регионах на усмотрение регулятора. Ранее и в Республике Дагестан профильные ведомства замедлили работу приложения. Это связано с тем, что администрация мессенджера не отвечает на требования по пресечению распространения экстремистских призывов. *WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в отдельных регионах начинает замедлять свою работу мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Однако депутат Антон Немкин отметил, что на данный момент не принято решение о блокировке приложения в РФ. «Несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято», — заявил Немкин. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что замедление работы мессенджера применяется в отдельных российских регионах на усмотрение регулятора. Ранее и в Республике Дагестан профильные ведомства замедлили работу приложения. Это связано с тем, что администрация мессенджера не отвечает на требования по пресечению распространения экстремистских призывов. *WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена