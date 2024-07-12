Бывший помощник экс-губернатора ХМАО Комаровой пойдет под суд

В Ханты-Мансийске будут судить Михаила Слинкина, бывшего помощника экс-губернатора Югры Натальи Комаровой. Ему вменяется мошенничество с использованием служебного положения. Информация опубликована в картотеке районного суда.
«Слинкин Михаил Владимирович. Ст. 159 ч. 3 УК РФ», — сообщается в картотеке. Материалы поступили в суд в начале июня.
Дело будет рассматриваться единолично судьей. В настоящий момент рассмотрение приостановлено из-за возвращения материалов прокурору, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями. Дата нового слушания пока не назначена.
В 2020 году Слинкин, работавший вице-президентом региональной общественной организации «Олимпийской совет Югры», предоставил документы в окружной «Центр гражданских и социальных инициатив», чтобы получить компенсацию за аренду помещения. Но при этом, по версии следствия, указал фиктивные адреса. Слинкин стал фигурантом уголовного дела и подал в отставку.
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