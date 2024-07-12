Бывший помощник экс-губернатора ХМАО Комаровой пойдет под суд

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В Ханты-Мансийском районном суде рассмотрят дело Михаила Слинкина, обвиняемого в мошенничестве
В Ханты-Мансийском районном суде рассмотрят дело Михаила Слинкина, обвиняемого в мошенничестве Фото:

В Ханты-Мансийске будут судить Михаила Слинкина, бывшего помощника экс-губернатора Югры Натальи Комаровой. Ему вменяется мошенничество с использованием служебного положения. Информация опубликована в картотеке районного суда.

«Слинкин Михаил Владимирович. Ст. 159 ч. 3 УК РФ», — сообщается в картотеке. Материалы поступили в суд в начале июня.

Дело будет рассматриваться единолично судьей. В настоящий момент рассмотрение приостановлено из-за возвращения материалов прокурору, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями. Дата нового слушания пока не назначена.

В 2020 году Слинкин, работавший вице-президентом региональной общественной организации «Олимпийской совет Югры», предоставил документы в окружной «Центр гражданских и социальных инициатив», чтобы получить компенсацию за аренду помещения. Но при этом, по версии следствия, указал фиктивные адреса. Слинкин стал фигурантом уголовного дела и подал в отставку

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В Ханты-Мансийске будут судить Михаила Слинкина, бывшего помощника экс-губернатора Югры Натальи Комаровой. Ему вменяется мошенничество с использованием служебного положения. Информация опубликована в картотеке районного суда. «Слинкин Михаил Владимирович. Ст. 159 ч. 3 УК РФ», — сообщается в картотеке. Материалы поступили в суд в начале июня. Дело будет рассматриваться единолично судьей. В настоящий момент рассмотрение приостановлено из-за возвращения материалов прокурору, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями. Дата нового слушания пока не назначена. В 2020 году Слинкин, работавший вице-президентом региональной общественной организации «Олимпийской совет Югры», предоставил документы в окружной «Центр гражданских и социальных инициатив», чтобы получить компенсацию за аренду помещения. Но при этом, по версии следствия, указал фиктивные адреса. Слинкин стал фигурантом уголовного дела и подал в отставку. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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