Черные ящики разбившегося в Подмосковье самолета найдены

13 июля 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Бортовые записи помогут установить причину катастрофы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet-100 найдены. Об этом сообщает руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, который сейчас находится на месте авиакатастрофы. «Найдены черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet-100», — сообщил заявил Ядров в эфире телеканала «Россия-24». Причиной падения самолета Sukhoi Superjet-100 могли стать птицы, попавшие в двигатели. Сообщалось, что упавший самолет эксплуатировался уже 10 лет. Кроме того, по данным СМИ, он был оснащен французским двигателем. По данным МЧС, все трое членов экипажа на борту погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet-100 найдены. Об этом сообщает руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, который сейчас находится на месте авиакатастрофы. «Найдены черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet-100», — сообщил заявил Ядров в эфире телеканала «Россия-24». Причиной падения самолета Sukhoi Superjet-100 могли стать птицы, попавшие в двигатели. Сообщалось, что упавший самолет эксплуатировался уже 10 лет. Кроме того, по данным СМИ, он был оснащен французским двигателем. По данным МЧС, все трое членов экипажа на борту погибли.