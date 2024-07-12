Черные ящики разбившегося в Подмосковье самолета найдены

Бортовые записи помогут установить причину катастрофы
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
Черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet-100 найдены. Об этом сообщает руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, который сейчас находится на месте авиакатастрофы.
«Найдены черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet-100», — сообщил заявил Ядров в эфире телеканала «Россия-24».
Причиной падения самолета Sukhoi Superjet-100 могли стать птицы, попавшие в двигатели. Сообщалось, что упавший самолет эксплуатировался уже 10 лет. Кроме того, по данным СМИ, он был оснащен французским двигателем. По данным МЧС, все трое членов экипажа на борту погибли.
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