12 июля 2024

Черные ящики разбившегося в Подмосковье самолета найдены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, сухой суперджет, самолет в небе, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100
Бортовые записи помогут установить причину катастрофы Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet-100 найдены. Об этом сообщает руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, который сейчас находится на месте авиакатастрофы.

«Найдены черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet-100», — сообщил заявил Ядров в эфире телеканала «Россия-24».

Причиной падения самолета Sukhoi Superjet-100 могли стать птицы, попавшие в двигатели. Сообщалось, что упавший самолет эксплуатировался уже 10 лет. Кроме того, по данным СМИ, он был оснащен французским двигателем. По данным МЧС, все трое членов экипажа на борту погибли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet-100 найдены. Об этом сообщает руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, который сейчас находится на месте авиакатастрофы. «Найдены черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet-100», — сообщил заявил Ядров в эфире телеканала «Россия-24». Причиной падения самолета Sukhoi Superjet-100 могли стать птицы, попавшие в двигатели. Сообщалось, что упавший самолет эксплуатировался уже 10 лет. Кроме того, по данным СМИ, он был оснащен французским двигателем. По данным МЧС, все трое членов экипажа на борту погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...