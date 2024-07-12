«Не согласен, что Superjet-100 являются опасными»: российский летчик о крушении самолета в Коломне

Крушение лайнера Sukhoi Superjet-100 в Коломне никак не повлияет на дальнейшую эксплуатацию этих самолетов в России, так как они не более опасны, нежели остальные. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке, кандидат технических наук, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения при Минобороны РФ Владимир Попов. Он рассказал, какие версии самолетов Superjet используются сегодня, в чем их особенность, а также раскрыл свое отношение к ним.
В сознании людей складывается ощущение, что Superjet сам по себе небезопасный. Попов с этим не согласен. «Конечно, не согласен [что Superjet небезопасен]. Я его недолюбливаю по ряду причин, но это мои, сугубо субъективные взгляды», — обозначил летчик.
Раскрывая свое недовольство самолетом, специалист, в первую очередь, обращает внимание на нелогичную, по его мнению, систему управления. Летчик считает ее не физиологичной. «Мне управлять левой рукой [как в Superjet] не совсем с руки. Почему бы штурвал не поставить по центру? Такое ощущение, будто мы погнались за модой. Но на самом деле надо делать надежную, физиологичную систему. Эргономика должна быть», — пояснил Попов.
Летчик считает, что Superjet не хуже, чем остальные самолеты. «Россия и дальше будет использовать Superjet, конечно, будет», — уверен эксперт. Он также напомнил, что за последние пять те же самолеты компании Boeing также терпели крушения.
Далее эксперт обозначил, что в настоящий момент также идет разработка новых самолетов Sukhoi Superjet New, оснащенных уже отечественным двигателем. «Там более сорока систем изменено импортозамещенных. Они отработаны уже. Сертификационные испытания были пройдены и конструкторское бюро дало добро», — уточнил летчик.
Собеседник агентства также предположил, что рухнувший лайнер Sukhoi Superjet-100, который, как стало известно, совершал тестовый полет после ремонта и вылетел сразу с завода, на самом деле совершал не первый тестовый пролет.
«Первым делом летчики-испытатели проводят первые испытания. Это может быть как один полет, так и два. Потом они уже отдают экипажу, который должен будет перегнать самолет на постоянное место службы. <…> Какой вариант был в случае с крушением? Скорее всего, это был второй полет, потому что есть информация о том, что лайнер уже планировал сесть во Внуково», — обозначил летчик Попов.
Далее он поделился своими рассуждениями, насколько система автопилотирования в настоящий момент помогает экипажу, насколько она надежная. Летчик Попов считает, что данная система является «камнем преткновения». «С одной стороны, данная автоматическая система очень хорошо, так сказать, снимает проблемы человеческого фактора. То есть, помогает избегать ошибок экипажа, как бы их парируя. Но это одновременно является и камнем преткновения», — считает эксперт. По его мнению, пилоты зачастую слишком надеются на автопилот.
Попов уверен, что при проектировании самолетов необходимо отказываться от полной автоматизации и делать дублирующие системы управления. Он уточняет, что раньше судна делали с ручными рулями управления, отдельным рулем высоты и в целом использовалась механика, то сейчас все системы соединены проводами им всю работу по навигации выполняет компьютер. «И не исключено, что техника может подвести», — сказал Владимир Попов.
Известно, что рухнувший самолет Superget эксплуатировался с 2014 года. Как считает военный летчик — это очень небольшой срок. «Это небольшой срок. В мире есть самолеты, которые летают и по 50 лет. Тут главное понимать, как именно использовать самолеты. И, конечно, необходимо проводить качественный ремонт», — обозначил Попов.
Он уточнил, что технический осмотр самолетов происходит поэтапно, в зависимости от того, сколько самолет совершил рейсов и какое количество часов он пролетел. «Отлетал 500 часов, провели одну проверку — 1000 часов — еще что-то сделали. Это все регламентируется и отслеживается», — уточнил летчик.
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