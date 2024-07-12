Что происходит на месте крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet. Фоторепортаж

Росавиация: рухнувший в Подмосковье самолет летел по утвержденному плану

13 июля 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

На месте происшествия находят обломки самолета Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие В районе деревни Апраксино в Подмосковье 12 июля потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. В нем находился только экипаж — два пилота и один штурман. Они скончались на месте трагедии. Уже найдены черные ящики упавшего самолета. Подробнее о том, что происходит на месте крушения — в фоторепортаже URA.RU. Telegram-канал Mash сообщил, что лайнер потерпел крушение под Коломной через семь минут после взлета — воздушное судно вылетело в 14:52 по местному времени, а последний контакт экипажа и диспетчера произошел в 14:58. Перед падением сотрудники борта успели подать сигнал бедствия. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет летел по утвержденному плану. Сам самолет эксплуатировался уже 10 лет и, по данным СМИ, был оснащен французским двигателем. По информации ТАСС, причиной падения лайнера могли стать птицы. На данный момент на месте крушения работают силовики, возбуждено уголовное дело. Подробнее о авиакатастрофе — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе деревни Апраксино в Подмосковье 12 июля потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. В нем находился только экипаж — два пилота и один штурман. Они скончались на месте трагедии. Уже найдены черные ящики упавшего самолета. Подробнее о том, что происходит на месте крушения — в фоторепортаже URA.RU. Telegram-канал Mash сообщил, что лайнер потерпел крушение под Коломной через семь минут после взлета — воздушное судно вылетело в 14:52 по местному времени, а последний контакт экипажа и диспетчера произошел в 14:58. Перед падением сотрудники борта успели подать сигнал бедствия. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет летел по утвержденному плану. Сам самолет эксплуатировался уже 10 лет и, по данным СМИ, был оснащен французским двигателем. По информации ТАСС, причиной падения лайнера могли стать птицы. На данный момент на месте крушения работают силовики, возбуждено уголовное дело. Подробнее о авиакатастрофе — в сюжете URA.RU.