Постпред России Васильев: Армения заплатит за ОДКБ

Армения все же внесет взнос в ОДКБ за 2025 год, несмотря на то что Ереван приостановил выплаты. Об этом заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
«Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно, будут подсчитаны все статьи. 10% от этой суммы будут начислены Армении», — рассказал Виктор Васильев, его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что бюджет организации пропорционально распределен между всеми ее членами: 50% платит РФ, а другие 50% — остальные страны, то есть по 10%.
Армения решила прекратить финансировать ОДКБ весной 2024 года. В МИД РФ отмечали, что Ереван и ранее имел долги перед организацией. Долевой взнос Армении на текущий год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.
Армянская сторона не раз выступала за выход из ОДКБ. Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько предупреждал, что если такое и состоится, то страна не сможет противостоять Азербайджану и Турции в случае военного конфликта, передает «Национальная служба новостей».
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