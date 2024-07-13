«Пойду вместе с братом в окопы»: внук Зюганова пообещал отправиться на СВО

Внук Зюганова Леонид готов отправиться на СВО

13 июля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Леонид Зюганов готов отправить на СВО в случае второй волны мобилизации Фото: Александр Щербак/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Московской городской думы Леонид Зюганов, который является внуком председателя КПРФ Геннадия Зюганова, в случае второй волны мобилизации в России пообещал отправиться в зону боевых действий. Он подчеркнул, что никогда бы не уехал, как те, кто покинул страну, когда началась специальный военная операция (СВО) на Украине. «Ну, а люди, которые уехали… У меня другое представление, я бы не уехал никогда. Если будут вторая, третья волны мобилизации, если, извините, враг прорвется на линию обороны и будет в Российской Федерации, я под ружье встану и пойду вместе с братом в окопы», — сказал Зюганов в интервью с изданием News.ru . Он также добавил, что не видит смысла в том, чтобы силой возвращать молодых людей, покинувших Россию. По словам Зюганова, несмотря на то что конфликт продолжался с 2014 года, многие люди не верили в то, что может начаться СВО. «Ведь у нас все думают, что молодежь смотрит телевизор, но это не так. У меня нет дома телевизора. Уже лет 10, наверное, я телевизор не смотрю, а, как и вся молодежь, получаю информацию из Тelegram», — отметил депутат. Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в зону СВО было набрано 486 тысяч добровольцев. В связи с чем необходимость в новой мобилизации отпала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Московской городской думы Леонид Зюганов, который является внуком председателя КПРФ Геннадия Зюганова, в случае второй волны мобилизации в России пообещал отправиться в зону боевых действий. Он подчеркнул, что никогда бы не уехал, как те, кто покинул страну, когда началась специальный военная операция (СВО) на Украине. «Ну, а люди, которые уехали… У меня другое представление, я бы не уехал никогда. Если будут вторая, третья волны мобилизации, если, извините, враг прорвется на линию обороны и будет в Российской Федерации, я под ружье встану и пойду вместе с братом в окопы», — сказал Зюганов в интервью с изданием News.ru. Он также добавил, что не видит смысла в том, чтобы силой возвращать молодых людей, покинувших Россию. По словам Зюганова, несмотря на то что конфликт продолжался с 2014 года, многие люди не верили в то, что может начаться СВО. «Ведь у нас все думают, что молодежь смотрит телевизор, но это не так. У меня нет дома телевизора. Уже лет 10, наверное, я телевизор не смотрю, а, как и вся молодежь, получаю информацию из Тelegram», — отметил депутат. Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в зону СВО было набрано 486 тысяч добровольцев. В связи с чем необходимость в новой мобилизации отпала.