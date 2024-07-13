Политолог Марков: Запад верит, что Путин согласится на «корейский сценарий»

13 июля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Сам президент РФ считает, что «корейский сценарий» на Украине невозможен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международная активность президента России Владимира Путина связана с подготовкой почвы к разрешению украинского конфликта. Многие страны, в первую очередь сама Россия, хотят его скорейшего урегулирования. При этом Запад верит, что Россия согласится на «корейский сценарий», подразумевающий разделение Украины на проевропейскую и пророссийскую части. Об этом URA.RU сообщил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Сейчас страны Глобального Юга и не только требуют мирных переговоров. Но Запад верит, что Россия согласится на корейский сценарий. Путин же объясняет, что это невозможно», — сказал Марков. Кроме того, швейцарская «мирная» конференция по Украине, прошедшая в июне, была воспринята как угроза интересам России. Именно поэтому уже тогда Путин начал активную международную деятельность. Сейчас президенту РФ необходимо провести работу со многими странами, чтобы они отказались подписывать предложенную Западом итоговую декларацию, отмечает политолог. Встречи президента России с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьером Индии Нарендрой Моди и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом являются частью плана главы РФ. Подробнее об активизации международных контактов Путина читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международная активность президента России Владимира Путина связана с подготовкой почвы к разрешению украинского конфликта. Многие страны, в первую очередь сама Россия, хотят его скорейшего урегулирования. При этом Запад верит, что Россия согласится на «корейский сценарий», подразумевающий разделение Украины на проевропейскую и пророссийскую части. Об этом URA.RU сообщил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Сейчас страны Глобального Юга и не только требуют мирных переговоров. Но Запад верит, что Россия согласится на корейский сценарий. Путин же объясняет, что это невозможно», — сказал Марков. Кроме того, швейцарская «мирная» конференция по Украине, прошедшая в июне, была воспринята как угроза интересам России. Именно поэтому уже тогда Путин начал активную международную деятельность. Сейчас президенту РФ необходимо провести работу со многими странами, чтобы они отказались подписывать предложенную Западом итоговую декларацию, отмечает политолог. Встречи президента России с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьером Индии Нарендрой Моди и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом являются частью плана главы РФ. Подробнее об активизации международных контактов Путина читайте в материале URA.RU.