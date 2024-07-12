Путин готовит почву для диалога с будущим президентом США

Встречи с Си Цзиньпином, Орбаном, Моди и Эрдоганом — часть плана президента РФ

12 июля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин пытается успеть подготовить почву для мирных переговоров по Украине до выборов в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активизация международных контактов президента РФ Владимира Путина связана с подготовкой почвы к разрешению украинского конфликта. Как объяснили URA.RU аналитики, за несколько месяцев до президентских выборов в США Путин пытается сформировать наиболее выгодные для России условия не только на поле боя, но и по внешнему контуру. Отсюда — и мирные миссии, и встречи с ключевыми политическими игроками, убеждены эксперты. Внешнеполитические контакты президента Путина активизировались после его инаугурации 7 мая. Первый зарубежный визит он совершил в Китай, где встретился с председателем Си Цзиньпином. Затем были визиты в Северную Корею и во Вьетнам, двусторонние встречи с лидерами этих стран. В июне Путин в Петербурге принимал президентов Боливии, Зимбабве и Республики Сербской, главу Нового банка развития БРИКС, в Кремле — президента Конго. Кроме того, около трех часов общался с руководителями зарубежных медиаагентств. Лидер КНР Си Цзиньпин — одним из первых выступил с мирной инициативой по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU За первые две недели июля международный трек в графике Путина оказался не менее насыщенным. Сначала — участие в саммите ШОС в Астане, на полях которого он вновь встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Там же состоялась долгожданная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (с ним Путин должен был встретиться еще в феврале, когда ожидался визит президента в Анкару). Были и контакты с лидерами Катара, Ирана, Пакистана, Монголии, Азербайджана, Казахстана. Уже в Москве Путин принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а спустя несколько дней — премьер-министра Индии Нарендру Моди. И это — еще без учета многочисленных телефонных разговоров с лидерами разных стран мира. Новость по теме Путин ответил 99 странам, которые требуют ухода России с Запорожской АЭС Здесь стоит вспомнить и еще одно событие — выступление Путина в российском МИДе 14 июня. Оно состоялось в преддверие так называемого «мирного саммита» по Украине, который прошел в Швейцарии. Россию на него даже не пригласили. Но Путин подробно и безапелляционно озвучил свое отношение к конфликту и свою позицию по его урегулированию: РФ пойдет не на заморозку конфликта, а на его полное завершение с гарантиями безопасности для своей территории. Как пояснил URA.RU директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев, Путин пытается успеть «решить ряд принципиальных вопросов», которые касаются международных отношений, в целом, и украинского конфликта, в частности, до президентских выборов в США. «Американские выборы непредсказуемы. И как будут выстраиваться отношения, какой будет политика нового президента США, мы не знаем. Если это будет Дональд Трамп, это не означает решения проблемы в один день. Вспомните, во время своего предыдущего президентского срока Трамп разрушил систему контроля над вооружениями. Он был инициатором этого процесса, — напомнил Ознобищев. — Поэтому Путину во время встреч с ключевыми политическими игроками важно проработать хотя бы те вопросы, которые при жестком и решительном Трампе разрулить будет сложнее». Это не значит, что до выборов в Америке Путину удастся вывести ситуацию на мирные переговоры, поясняет политолог. Но он создает такие обстоятельства, при которых конфликт может закончиться «на определенных условиях, выгодных России». «Путину важно застолбить эти условия. Это касается и ситуации на поле боя, и новых границ России, и переговорных моментов (имеются в виду усилия политиков, которые выступают в роли миротворцев, — ред.). Президент все это проговаривает, потому что не может быть уверен в том, как будет действовать Трамп, если вернется в Белый дом: никто не может гарантировать, что он не завалит Украину вооружением», — считает Сергей Ознобищев. Эксперты не уверены, что Дональд Трамп (справа) в случае своей победы на президентских выборах в США пойдет на диалог с Россией, а не начнет заваливать Украину вооружением Фото: Официальный сайт Президента РФ В том, что международная активность Путина связана в большей мере с украинским конфликтом, убежден и директор Института политических исследований Сергей Марков. «Швейцарская „мирная“ конференция была воспринята как серьезная угроза российским интересам. Поэтому тогда уже началась большая активизация. Путину сегодня важно провести работу со многими странами, чтобы они отказались подписывать итоговую декларацию, предложенную Западом», — считает Марков. Украинский кризис остается главным на сегодня военно-политическим кризисом в мире, поэтому к нему приковано такое внимание, продолжает политолог. «Многие страны, как и Россия, хотят его как можно скорее прекратить. Поэтому на повестке международных отношений — мирный процесс. Еще в начале СВО конфликт не удалось добиться быстрого урегулирования конфликта с Киевом, у США сорвался план нанести военное поражение России. Сейчас страны Глобального Юга и не только требуют мирных переговоров. Но Запад верит, что Россия согласится на корейский сценарий. Путин же объясняет, что это невозможно», — говорит Марков. Международная повестка в российской политике — реактивная, она «реагирует на разные внешние вызовы», объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Конференция в Швейцарии, саммит НАТО — все это требует реакции на уровне президента. Встречи Путина с Моди, Си Цзиньпином, Орбаном показывают, что «не весь мир против России, как это пытаются представить на Западе». Статья по теме Путин и БРИКС ответили на итоги саммита НАТО «Небольшая, но состоятельная и влиятельная часть мира, которая стоит против России и считает, что ее надо уничтожить, ошибается в изоляции России. Путин своими действиями довольно четко обозначает акцент, показывает, как это понимать то, что происходит вокруг России — это отнюдь не борьба добра со злом. Это просто геополитическая конкуренция и попытка убрать с игрового поля конкурента, который набирает обороты — убрать Россию. Поэтому со стороны Путина все это — реакция на внешнеполитические вызовы», — резюмировал Шпунт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активизация международных контактов президента РФ Владимира Путина связана с подготовкой почвы к разрешению украинского конфликта. Как объяснили URA.RU аналитики, за несколько месяцев до президентских выборов в США Путин пытается сформировать наиболее выгодные для России условия не только на поле боя, но и по внешнему контуру. Отсюда — и мирные миссии, и встречи с ключевыми политическими игроками, убеждены эксперты. Внешнеполитические контакты президента Путина активизировались после его инаугурации 7 мая. Первый зарубежный визит он совершил в Китай, где встретился с председателем Си Цзиньпином. Затем были визиты в Северную Корею и во Вьетнам, двусторонние встречи с лидерами этих стран. В июне Путин в Петербурге принимал президентов Боливии, Зимбабве и Республики Сербской, главу Нового банка развития БРИКС, в Кремле — президента Конго. Кроме того, около трех часов общался с руководителями зарубежных медиаагентств. За первые две недели июля международный трек в графике Путина оказался не менее насыщенным. Сначала — участие в саммите ШОС в Астане, на полях которого он вновь встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Там же состоялась долгожданная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (с ним Путин должен был встретиться еще в феврале, когда ожидался визит президента в Анкару). Были и контакты с лидерами Катара, Ирана, Пакистана, Монголии, Азербайджана, Казахстана. Уже в Москве Путин принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а спустя несколько дней — премьер-министра Индии Нарендру Моди. И это — еще без учета многочисленных телефонных разговоров с лидерами разных стран мира. Здесь стоит вспомнить и еще одно событие — выступление Путина в российском МИДе 14 июня. Оно состоялось в преддверие так называемого «мирного саммита» по Украине, который прошел в Швейцарии. Россию на него даже не пригласили. Но Путин подробно и безапелляционно озвучил свое отношение к конфликту и свою позицию по его урегулированию: РФ пойдет не на заморозку конфликта, а на его полное завершение с гарантиями безопасности для своей территории. Как пояснил URA.RU директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев, Путин пытается успеть «решить ряд принципиальных вопросов», которые касаются международных отношений, в целом, и украинского конфликта, в частности, до президентских выборов в США. «Американские выборы непредсказуемы. И как будут выстраиваться отношения, какой будет политика нового президента США, мы не знаем. Это не значит, что до выборов в Америке Путину удастся вывести ситуацию на мирные переговоры, поясняет политолог. Но он создает такие обстоятельства, при которых конфликт может закончиться «на определенных условиях, выгодных России». «Путину важно застолбить эти условия. Это касается и ситуации на поле боя, и новых границ России, и переговорных моментов (имеются в виду усилия политиков, которые выступают в роли миротворцев, — ред.). Президент все это проговаривает, потому что не может быть уверен в том, как будет действовать Трамп, если вернется в Белый дом: никто не может гарантировать, что он не завалит Украину вооружением», — считает Сергей Ознобищев. В том, что международная активность Путина связана в большей мере с украинским конфликтом, убежден и директор Института политических исследований Сергей Марков. «Швейцарская „мирная“ конференция была воспринята как серьезная угроза российским интересам. Поэтому тогда уже началась большая активизация. Путину сегодня важно провести работу со многими странами, чтобы они отказались подписывать итоговую декларацию, предложенную Западом», — считает Марков. Украинский кризис остается главным на сегодня военно-политическим кризисом в мире, поэтому к нему приковано такое внимание, продолжает политолог. «Многие страны, как и Россия, хотят его как можно скорее прекратить. Поэтому на повестке международных отношений — мирный процесс. Международная повестка в российской политике — реактивная, она «реагирует на разные внешние вызовы», объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Конференция в Швейцарии, саммит НАТО — все это требует реакции на уровне президента. Встречи Путина с Моди, Си Цзиньпином, Орбаном показывают, что «не весь мир против России, как это пытаются представить на Западе». «Небольшая, но состоятельная и влиятельная часть мира, которая стоит против России и считает, что ее надо уничтожить, ошибается в изоляции России. Путин своими действиями довольно четко обозначает акцент, показывает, как это понимать то, что происходит вокруг России — это отнюдь не борьба добра со злом. Это просто геополитическая конкуренция и попытка убрать с игрового поля конкурента, который набирает обороты — убрать Россию. Поэтому со стороны Путина все это — реакция на внешнеполитические вызовы», — резюмировал Шпунт.