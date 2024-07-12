В Челябинске на два месяца арестовали подростка за драку со стрельбой

Решением Калининского районного суда Челябинска под стражу сроком на два месяца оправили 19-летнего участника потасовки со стрельбой, которая произошла 10 июля на улице 40 лет Победы. Обвиняемому инкриминируют грабеж с применением насилия по статье 161 УК РФ.
«Обвиняемый с применением насилия открыто похитил у 13-летнего потерпевшего мобильный телефон стоимостью 35 тысяч рублей. Калининский районный суд 11 июля рассмотрел поддержанное прокурором ходатайство следователя регионального следственного управления СК РФ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Молодой человек пробудет в СИЗО до 11 сентября. В ведомстве добавили, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.
Как URA.RU сообщало ранее, в Челябинске установили личности всех подростков, которые устроили драку со стрельбой и избили прохожего на улице 40 лет Победы. Полицейские опросили очевидцев и мужчину, который выстрелил в воздух из сигнального пистолета, чтобы разнять конфликтующих. Во всех обстоятельствах дела потребовал разобраться председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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