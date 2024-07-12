12 июля 2024

В Челябинске на два месяца арестовали подростка за драку со стрельбой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Сергею Зуеву. Екатеринбург , арест, суд, судебный процесс, мера пресечения, клетка, ограничение свободы, содержание под стражей, зуев сергей
В Челябинске под арест отправили 19-летнего участника драки со стрельбой (архивное фото) Фото:

Решением Калининского районного суда Челябинска под стражу сроком на два месяца оправили 19-летнего участника потасовки со стрельбой, которая произошла 10 июля на улице 40 лет Победы. Обвиняемому инкриминируют грабеж с применением насилия по статье 161 УК РФ.

Новость по теме
В Челябинске подростки устроили драку со стрельбой. Видео

«Обвиняемый с применением насилия открыто похитил у 13-летнего потерпевшего мобильный телефон стоимостью 35 тысяч рублей. Калининский районный суд 11 июля рассмотрел поддержанное прокурором ходатайство следователя регионального следственного управления СК РФ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Молодой человек пробудет в СИЗО до 11 сентября. В ведомстве добавили, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Как URA.RU сообщало ранее, в Челябинске установили личности всех подростков, которые устроили драку со стрельбой и избили прохожего на улице 40 лет Победы. Полицейские опросили очевидцев и мужчину, который выстрелил в воздух из сигнального пистолета, чтобы разнять конфликтующих. Во всех обстоятельствах дела потребовал разобраться председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решением Калининского районного суда Челябинска под стражу сроком на два месяца оправили 19-летнего участника потасовки со стрельбой, которая произошла 10 июля на улице 40 лет Победы. Обвиняемому инкриминируют грабеж с применением насилия по статье 161 УК РФ. «Обвиняемый с применением насилия открыто похитил у 13-летнего потерпевшего мобильный телефон стоимостью 35 тысяч рублей. Калининский районный суд 11 июля рассмотрел поддержанное прокурором ходатайство следователя регионального следственного управления СК РФ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в прокуратуре Челябинской области. Молодой человек пробудет в СИЗО до 11 сентября. В ведомстве добавили, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. Как URA.RU сообщало ранее, в Челябинске установили личности всех подростков, которые устроили драку со стрельбой и избили прохожего на улице 40 лет Победы. Полицейские опросили очевидцев и мужчину, который выстрелил в воздух из сигнального пистолета, чтобы разнять конфликтующих. Во всех обстоятельствах дела потребовал разобраться председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...