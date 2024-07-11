11 июля 2024

В Челябинске установили личности подростков, устроивших драку со стрельбой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, автомобиль, полиция
В полиции сообщили, что инцидент стал продолжением ранее произошедшей ссоры между молодыми людьми Фото:

Личности подростков, устроивших драку со стрельбой и избивших прохожего на улице 40 лет Победы в Челябинске, оперативно установлены полицией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия, опросили очевидцев и установили направления, куда разбежались участники драки. Также опросили мужчину, который выстрелил в воздух из сигнального пистолета, чтобы разнять конфликтующих», — отметили в ведомстве.

В результате быстрого реагирования сотрудников правоохранительных органов восемь человек были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Поскольку в конфликте пострадали несовершеннолетние, материалы дела переданы в Следственный комитет для проведения расследования и привлечения лиц к уголовной ответственности.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова. Оно поставлено на контроль.

Как сообщало URA.RU ранее, информация о драке со стрельбой по улице 40 лет Победы поступила в отдел полиции «Северо-Западный» УМВД России по Челябинску. Было установлено, что толпа подростков избила прохожего и отобрала телефон.

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Личности подростков, устроивших драку со стрельбой и избивших прохожего на улице 40 лет Победы в Челябинске, оперативно установлены полицией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия, опросили очевидцев и установили направления, куда разбежались участники драки. Также опросили мужчину, который выстрелил в воздух из сигнального пистолета, чтобы разнять конфликтующих», — отметили в ведомстве. В результате быстрого реагирования сотрудников правоохранительных органов восемь человек были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Поскольку в конфликте пострадали несовершеннолетние, материалы дела переданы в Следственный комитет для проведения расследования и привлечения лиц к уголовной ответственности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова. Оно поставлено на контроль. Как сообщало URA.RU ранее, информация о драке со стрельбой по улице 40 лет Победы поступила в отдел полиции «Северо-Западный» УМВД России по Челябинску. Было установлено, что толпа подростков избила прохожего и отобрала телефон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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