Личности подростков, устроивших драку со стрельбой и избивших прохожего на улице 40 лет Победы в Челябинске, оперативно установлены полицией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия, опросили очевидцев и установили направления, куда разбежались участники драки. Также опросили мужчину, который выстрелил в воздух из сигнального пистолета, чтобы разнять конфликтующих», — отметили в ведомстве.
В результате быстрого реагирования сотрудников правоохранительных органов восемь человек были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Поскольку в конфликте пострадали несовершеннолетние, материалы дела переданы в Следственный комитет для проведения расследования и привлечения лиц к уголовной ответственности.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова. Оно поставлено на контроль.
Как сообщало URA.RU ранее, информация о драке со стрельбой по улице 40 лет Победы поступила в отдел полиции «Северо-Западный» УМВД России по Челябинску. Было установлено, что толпа подростков избила прохожего и отобрала телефон.
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