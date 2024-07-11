В Челябинске подростки устроили драку со стрельбой. Видео

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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Полиция задержала подозреваемого по горячим следам Фото:

В Челябинске толпа подростков избила прохожего и отобрала телефон, устроив драку со стрельбой. Подробности происшествия сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД.

«В отдел полиции „Северо-Западный“ УМВД России по Челябинску поступило сообщение о драке по улице 40 лет Победы. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан подозреваемый,19-летний местный житель», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе городского УМВД отметили, что после сообщения на место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что между двумя компаниями подростков произошел конфликт, один из молодых людей избил другого и отобрал телефон. Мобильник он продал случайному прохожему. В пресс-службе уточнили, что в данный момент выясняется, кто производил выстрелы.

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В Челябинске толпа подростков избила прохожего и отобрала телефон, устроив драку со стрельбой. Подробности происшествия сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «В отдел полиции „Северо-Западный“ УМВД России по Челябинску поступило сообщение о драке по улице 40 лет Победы. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан подозреваемый,19-летний местный житель», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе городского УМВД отметили, что после сообщения на место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что между двумя компаниями подростков произошел конфликт, один из молодых людей избил другого и отобрал телефон. Мобильник он продал случайному прохожему. В пресс-службе уточнили, что в данный момент выясняется, кто производил выстрелы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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