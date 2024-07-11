В Челябинске толпа подростков избила прохожего и отобрала телефон, устроив драку со стрельбой. Подробности происшествия сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД.
«В отдел полиции „Северо-Западный“ УМВД России по Челябинску поступило сообщение о драке по улице 40 лет Победы. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан подозреваемый,19-летний местный житель», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе городского УМВД отметили, что после сообщения на место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что между двумя компаниями подростков произошел конфликт, один из молодых людей избил другого и отобрал телефон. Мобильник он продал случайному прохожему. В пресс-службе уточнили, что в данный момент выясняется, кто производил выстрелы.
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