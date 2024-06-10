Суд снял арест с активов холдинга «Ариант», основанного олигархом Аристовым

Обеспечительные меры, примененные к активам холдинга «Ариант», отменены. Такое решение принял 10 июня Арбитражный суд Челябинской области.
«Заявления об отмене обеспечительных мер, принятые судом определением от 28 марта, поступили ООО Агрофирма «Южная», ООО «Кубань-вино», ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант», ООО «Агрофирма-Ариант». В заседании 10 июня 2024 года заявления лиц, участвующих в деле, об отмене обеспечительных мер судом удовлетворены», — пояснили в пресс-службе суда.
Активы холдинга «Ариант» были переданы Росимушеству после того, как состоялась национализация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В Генпрокуратуре сочли, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах была незаконной и собственность надо вернуть государству. Решение о национализации принял арбитражный суд Свердловской области. Затем Генпрокуратура подала ходатайство в арбитражный суд Челябинской области, с требованием национализировать активы «Арианта», на основании того, что предприятия этого холдинга создавались, когда бизнес с ЧЭМК был совместным.
Суд удовлетворил и это требование, а также постановил взыскать солидарно с бывших владельцев ЧЭМК Антиповых, а также с бывших владельцев «Арианта» Аристовых и Кретовых 105 млрд рублей в бюджет РФ. На счета бизнес-семей и активы «Арианта» был наложен арест.
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