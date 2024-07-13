Сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне

Среднедушевой ежемесячный доход у самых обеспеченных россиян составил 227 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Доходы свыше 900 тысяч рублей имеют чуть более 8—9% опрошенных Фото:

Первое исследование НИУ ВШЭ, охватывающее 10% наиболее обеспеченных россиян, показало, что средний ежемесячный доход в этой группе составляет 227 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК, проанализировавший данные исследования.

«Среди 10% наиболее обеспеченных россиян среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тысяч рублей», — пишет издание. Анализ показал, что наиболее распространенный доход среди самых обеспеченных россиян колеблется в пределах 300—400 тысяч рублей в месяц (около 20% от общего числа). Также значительная часть этой группы (примерно 18%) зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей. Отмечается, что доходы свыше 900 тысяч рублей имеют чуть более 8—9% опрошенных.

Ранее директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов в беседе с URA.RU заявил, что 200 тысяч рублей могут перестать быть высоким доходом к 2030 году. Это произойдет из-за инфляции и номинального роста зарплат.

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Первое исследование НИУ ВШЭ, охватывающее 10% наиболее обеспеченных россиян, показало, что средний ежемесячный доход в этой группе составляет 227 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК, проанализировавший данные исследования. «Среди 10% наиболее обеспеченных россиян среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тысяч рублей», — пишет издание. Анализ показал, что наиболее распространенный доход среди самых обеспеченных россиян колеблется в пределах 300—400 тысяч рублей в месяц (около 20% от общего числа). Также значительная часть этой группы (примерно 18%) зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей. Отмечается, что доходы свыше 900 тысяч рублей имеют чуть более 8—9% опрошенных. Ранее директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов в беседе с URA.RU заявил, что 200 тысяч рублей могут перестать быть высоким доходом к 2030 году. Это произойдет из-за инфляции и номинального роста зарплат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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