Сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне

Среднедушевой ежемесячный доход у самых обеспеченных россиян составил 227 тысяч

13 июля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Доходы свыше 900 тысяч рублей имеют чуть более 8—9% опрошенных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первое исследование НИУ ВШЭ, охватывающее 10% наиболее обеспеченных россиян, показало, что средний ежемесячный доход в этой группе составляет 227 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК, проанализировавший данные исследования. «Среди 10% наиболее обеспеченных россиян среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тысяч рублей», — пишет издание. Анализ показал, что наиболее распространенный доход среди самых обеспеченных россиян колеблется в пределах 300—400 тысяч рублей в месяц (около 20% от общего числа). Также значительная часть этой группы (примерно 18%) зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей. Отмечается, что доходы свыше 900 тысяч рублей имеют чуть более 8—9% опрошенных. Ранее директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов в беседе с URA.RU заявил, что 200 тысяч рублей могут перестать быть высоким доходом к 2030 году. Это произойдет из-за инфляции и номинального роста зарплат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первое исследование НИУ ВШЭ, охватывающее 10% наиболее обеспеченных россиян, показало, что средний ежемесячный доход в этой группе составляет 227 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК, проанализировавший данные исследования. «Среди 10% наиболее обеспеченных россиян среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тысяч рублей», — пишет издание. Анализ показал, что наиболее распространенный доход среди самых обеспеченных россиян колеблется в пределах 300—400 тысяч рублей в месяц (около 20% от общего числа). Также значительная часть этой группы (примерно 18%) зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей. Отмечается, что доходы свыше 900 тысяч рублей имеют чуть более 8—9% опрошенных. Ранее директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов в беседе с URA.RU заявил, что 200 тысяч рублей могут перестать быть высоким доходом к 2030 году. Это произойдет из-за инфляции и номинального роста зарплат.