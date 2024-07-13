Белоруссия немедленно приступает к отводу войск от границы на южных рубежах

13 июля 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Лукашенко провел совещание с Минобороны из-за ситуации на границе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белоруссия немедленно приступает к отводу войск от границы на южных рубежах в места постоянной дислокации. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин после совещания с президентом страны Александром Лукашенко. «Необходимо вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи», — заявил Виктор Хренин, передает Белта. Виктор Хренин также уточнил, что после отвода основных сил в приграничной зоне останутся лишь небольшие дежурные подразделения, задачей которых будет контроль и мониторинг текущей ситуации на южных границах Беларуси. Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении. По его словам, Западные страны пытаются провоцировать Беларусь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белоруссия немедленно приступает к отводу войск от границы на южных рубежах в места постоянной дислокации. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин после совещания с президентом страны Александром Лукашенко. «Необходимо вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи», — заявил Виктор Хренин, передает Белта. Виктор Хренин также уточнил, что после отвода основных сил в приграничной зоне останутся лишь небольшие дежурные подразделения, задачей которых будет контроль и мониторинг текущей ситуации на южных границах Беларуси. Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении. По его словам, Западные страны пытаются провоцировать Беларусь.