Белоруссия немедленно приступает к отводу войск от границы на южных рубежах в места постоянной дислокации. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин после совещания с президентом страны Александром Лукашенко.
«Необходимо вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи», — заявил Виктор Хренин, передает Белта.
Виктор Хренин также уточнил, что после отвода основных сил в приграничной зоне останутся лишь небольшие дежурные подразделения, задачей которых будет контроль и мониторинг текущей ситуации на южных границах Беларуси.
Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении. По его словам, Западные страны пытаются провоцировать Беларусь.
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