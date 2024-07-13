13 июля 2024

Белоруссия немедленно приступает к отводу войск от границы на южных рубежах

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко провел совещание с Минобороны из-за ситуации на границе Фото:

Белоруссия немедленно приступает к отводу войск от границы на южных рубежах в места постоянной дислокации. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин после совещания с президентом страны Александром Лукашенко.

«Необходимо вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи», — заявил Виктор Хренин, передает Белта.

Виктор Хренин также уточнил, что после отвода основных сил в приграничной зоне останутся лишь небольшие дежурные подразделения, задачей которых будет контроль и мониторинг текущей ситуации на южных границах Беларуси.

Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении. По его словам, Западные страны пытаются провоцировать Беларусь.

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Белоруссия немедленно приступает к отводу войск от границы на южных рубежах в места постоянной дислокации. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин после совещания с президентом страны Александром Лукашенко. «Необходимо вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи», — заявил Виктор Хренин, передает Белта. Виктор Хренин также уточнил, что после отвода основных сил в приграничной зоне останутся лишь небольшие дежурные подразделения, задачей которых будет контроль и мониторинг текущей ситуации на южных границах Беларуси. Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении. По его словам, Западные страны пытаются провоцировать Беларусь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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