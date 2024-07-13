На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа

14 июля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Обнаружены фрагменты тел летчиков на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье Фото: УМВД по ХМАО-Югре новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие В результате поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета в Подмосковье были найдены останки членов экипажа. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков», — сообщил представитель службы. Его слова передает РИА Новости. Ранее на месте На месте падения Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье найдены черные ящики. Их смогут расшифровать. По словам заслуженного пилота СССР Жоржа Шишкина, крушение Superjet произошло не из-за двигателя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета в Подмосковье были найдены останки членов экипажа. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков», — сообщил представитель службы. Его слова передает РИА Новости. Ранее на месте На месте падения Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье найдены черные ящики. Их смогут расшифровать. По словам заслуженного пилота СССР Жоржа Шишкина, крушение Superjet произошло не из-за двигателя.