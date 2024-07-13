13 июля 2024

На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа

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Крушение гидросамолета в ХМАО Байбалак , крушение самолета, самолет хмао
Обнаружены фрагменты тел летчиков на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

В результате поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета в Подмосковье были найдены останки членов экипажа. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков», — сообщил представитель службы. Его слова передает РИА Новости.

Ранее на месте На месте падения Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье найдены черные ящики. Их смогут расшифровать. По словам заслуженного пилота СССР Жоржа Шишкина, крушение Superjet произошло не из-за двигателя.

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В результате поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета в Подмосковье были найдены останки членов экипажа. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков», — сообщил представитель службы. Его слова передает РИА Новости. Ранее на месте На месте падения Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье найдены черные ящики. Их смогут расшифровать. По словам заслуженного пилота СССР Жоржа Шишкина, крушение Superjet произошло не из-за двигателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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