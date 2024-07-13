На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа

Обнаружены фрагменты тел летчиков на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
В результате поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета в Подмосковье были найдены останки членов экипажа. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков», — сообщил представитель службы. Его слова передает РИА Новости.
Ранее на месте На месте падения Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье найдены черные ящики. Их смогут
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