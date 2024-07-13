В Шереметьево ускорят предполетные процедуры из-за очередей

14 июля 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Минтранс поручил ускорить прохождение предполетных процедур в Шереметьево Фото: Владимир Андреев © URA.RU В связи с проблемой длительных очередей в аэропорту Шереметьево, Министерство транспорта Российской Федерации призвало аэропорт и авиакомпанию «Аэрофлот» разработать дополнительные меры для оптимизации процесса прохождения пассажирами предполетных процедур. Так ведомство отреагировало ведомства на ситуацию с большими очередями. «Необходимо проработать дополнительные меры для ускорения прохождения пассажирами предполетных формальностей», — отмечают в Минтрансе в ответ на возникшие сложности с обслуживанием пассажиров, передает ТАСС. В ведомстве также уточнили, что на данный момент увеличения числа жалоб от пассажиров в адрес Росавиации и Ространснадзора не наблюдается. Сейчас комитет по транспорту Госдумы РФ рассматривает возможность установления верхних границ цен на авиабилеты. Для этого нижняя палата парламента планирует привлечь Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В частности, Минтранс хочет увеличить цены авиабилетов во избежание банкротства перевозчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с проблемой длительных очередей в аэропорту Шереметьево, Министерство транспорта Российской Федерации призвало аэропорт и авиакомпанию «Аэрофлот» разработать дополнительные меры для оптимизации процесса прохождения пассажирами предполетных процедур. Так ведомство отреагировало ведомства на ситуацию с большими очередями. «Необходимо проработать дополнительные меры для ускорения прохождения пассажирами предполетных формальностей», — отмечают в Минтрансе в ответ на возникшие сложности с обслуживанием пассажиров, передает ТАСС. В ведомстве также уточнили, что на данный момент увеличения числа жалоб от пассажиров в адрес Росавиации и Ространснадзора не наблюдается. Сейчас комитет по транспорту Госдумы РФ рассматривает возможность установления верхних границ цен на авиабилеты. Для этого нижняя палата парламента планирует привлечь Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В частности, Минтранс хочет увеличить цены авиабилетов во избежание банкротства перевозчиков.