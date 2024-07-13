13 июля 2024

В Шереметьево ускорят предполетные процедуры из-за очередей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, багаж, аэродром, чемодан, шереметьево, отдых, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Минтранс поручил ускорить прохождение предполетных процедур в Шереметьево Фото:

В связи с проблемой длительных очередей в аэропорту Шереметьево, Министерство транспорта Российской Федерации призвало аэропорт и авиакомпанию «Аэрофлот» разработать дополнительные меры для оптимизации процесса прохождения пассажирами предполетных процедур. Так ведомство отреагировало ведомства на ситуацию с большими очередями.

«Необходимо проработать дополнительные меры для ускорения прохождения пассажирами предполетных формальностей», — отмечают в Минтрансе в ответ на возникшие сложности с обслуживанием пассажиров, передает ТАСС. В ведомстве также уточнили, что на данный момент увеличения числа жалоб от пассажиров в адрес Росавиации и Ространснадзора не наблюдается.

Сейчас комитет по транспорту Госдумы РФ рассматривает возможность установления верхних границ цен на авиабилеты. Для этого нижняя палата парламента планирует привлечь Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В частности, Минтранс хочет увеличить цены авиабилетов во избежание банкротства перевозчиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с проблемой длительных очередей в аэропорту Шереметьево, Министерство транспорта Российской Федерации призвало аэропорт и авиакомпанию «Аэрофлот» разработать дополнительные меры для оптимизации процесса прохождения пассажирами предполетных процедур. Так ведомство отреагировало ведомства на ситуацию с большими очередями. «Необходимо проработать дополнительные меры для ускорения прохождения пассажирами предполетных формальностей», — отмечают в Минтрансе в ответ на возникшие сложности с обслуживанием пассажиров, передает ТАСС. В ведомстве также уточнили, что на данный момент увеличения числа жалоб от пассажиров в адрес Росавиации и Ространснадзора не наблюдается. Сейчас комитет по транспорту Госдумы РФ рассматривает возможность установления верхних границ цен на авиабилеты. Для этого нижняя палата парламента планирует привлечь Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В частности, Минтранс хочет увеличить цены авиабилетов во избежание банкротства перевозчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...