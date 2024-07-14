Перевозчик с пермскими машинами возобновит движение по курганскому маршруту

«ВТБ-Авто» выдали лицензию на перевозку по маршруту Курган — Новая Затобольная
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ряда населенных пунктов вынуждены неделю обходиться без автобусов
Жители ряда населенных пунктов вынуждены неделю обходиться без автобусов Фото:

Компании «ВТБ-Авто» выдали лицензию на перевозку пассажиров по маршруту Курган — Новая Затобольная. В документах перевозчика сейчас указаны два микроавтобуса «Газель» с пермскими госномерами. Ранее от соответствующих рейсов отказался предприниматель Александр Пономарев.

«ООО „ВТБ-Авто“ получило временное свидетельство на осуществление перевозок по межмуниципальному маршруту №104 Курган — Новая Затобольная. Жители сел Бараба и Темляково, а также деревень Лаптева и Новая Затобольная на протяжении недели (с 6 июля) остаются без какого-либо автобусного сообщения», — передает telegram-канал «Курганский транспорт».

Согласно данным из открытых источников, компания «ВТБ-Авто» была зарегистрирована и получила лицензию в Прикамье. На территорию Курганской области перевозчик зашел в конце 2022-ом. В декабре того же года ООО выкупила жительница Кургана Наталья Носова, которая позже стала директором организации.

По мнению «Курганского транспорта» чтобы работа на указанном маршруте была запущена, перевозчику необходимо принять в штат не менее двух водителей, один автобус, внести нужные изменения в лицензию, заключить договоры обязательного страхования. Эксперты предполагают, что для всего этого потребуется время.

Ранее URA.RU писало о возобновлении автобусного сообщения между областным центром и селом Пименовка. Свидетельство на осуществление поездок по маршруту получила предприниматель Софья Микушина. Это произошло после того, как от рейсов отказался ее отец, перевозчик Андрей Тупикин.

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Компании «ВТБ-Авто» выдали лицензию на перевозку пассажиров по маршруту Курган — Новая Затобольная. В документах перевозчика сейчас указаны два микроавтобуса «Газель» с пермскими госномерами. Ранее от соответствующих рейсов отказался предприниматель Александр Пономарев. «ООО „ВТБ-Авто“ получило временное свидетельство на осуществление перевозок по межмуниципальному маршруту №104 Курган — Новая Затобольная. Жители сел Бараба и Темляково, а также деревень Лаптева и Новая Затобольная на протяжении недели (с 6 июля) остаются без какого-либо автобусного сообщения», — передает telegram-канал «Курганский транспорт». Согласно данным из открытых источников, компания «ВТБ-Авто» была зарегистрирована и получила лицензию в Прикамье. На территорию Курганской области перевозчик зашел в конце 2022-ом. В декабре того же года ООО выкупила жительница Кургана Наталья Носова, которая позже стала директором организации. По мнению «Курганского транспорта» чтобы работа на указанном маршруте была запущена, перевозчику необходимо принять в штат не менее двух водителей, один автобус, внести нужные изменения в лицензию, заключить договоры обязательного страхования. Эксперты предполагают, что для всего этого потребуется время. Ранее URA.RU писало о возобновлении автобусного сообщения между областным центром и селом Пименовка. Свидетельство на осуществление поездок по маршруту получила предприниматель Софья Микушина. Это произошло после того, как от рейсов отказался ее отец, перевозчик Андрей Тупикин.
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