13 июля 2024

Врач назвал главную причину рака желчного пузыря

Врач Елкин: запущенная желчнокаменная болезнь приводит к раку
© Служба новостей «URA.RU»
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Чем крупнее камни в желчном пузыре, тем выше риск развития рака, предупредил врач
Чем крупнее камни в желчном пузыре, тем выше риск развития рака, предупредил врач Фото:

Запущенные желчнокаменная болезнь и хронический холецистит могут вызвать рак желчного пузыря. Об этом рассказал хирург-онколог, химиотерапевт, заведующий дневным стационаром клиники «Евроонко» Антон Елкин.

«Главная причина рака желчного пузыря — это образование в нем камней. Они травмируют стенки органа, провоцируя повреждения и появление клеток с „ошибками“ в ДНК. Также опухолям способствуют хроническое воспаление в желчном пузыре, застой желчи и заболевания поджелудочной железы», — пояснил Антон Елкин в интервью «Ленте.ру».

Врач подчеркнул, что в зоне риска — женщины старше 50 лет. Это связано с гормональными изменениями. Елкин уверен, что переизбыток жирной, жареной и высококалорийной пищи, а также недостаток клетчатки создают условия для развития различных форм рака.

Врач порекомендовал в качестве профилактики сбалансированное питание с большим содержанием овощей, фруктов и зелени. Также стоит отказаться от вредных привычек и больше заниматься спортом, чтобы избежать нежелательных последствий с желчным пузырем.

Ранее диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс предупреждал, употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития рака прямой кишки. По словам врача-эндокринолога «СМ-Клиники» Анжелы Толмасовой, в черешне содержится большое количество полифенолов, способных предотвратить сразвитие различных видов рака, пишет RT.

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Запущенные желчнокаменная болезнь и хронический холецистит могут вызвать рак желчного пузыря. Об этом рассказал хирург-онколог, химиотерапевт, заведующий дневным стационаром клиники «Евроонко» Антон Елкин. «Главная причина рака желчного пузыря — это образование в нем камней. Они травмируют стенки органа, провоцируя повреждения и появление клеток с „ошибками“ в ДНК. Также опухолям способствуют хроническое воспаление в желчном пузыре, застой желчи и заболевания поджелудочной железы», — пояснил Антон Елкин в интервью «Ленте.ру». Врач подчеркнул, что в зоне риска — женщины старше 50 лет. Это связано с гормональными изменениями. Елкин уверен, что переизбыток жирной, жареной и высококалорийной пищи, а также недостаток клетчатки создают условия для развития различных форм рака. Врач порекомендовал в качестве профилактики сбалансированное питание с большим содержанием овощей, фруктов и зелени. Также стоит отказаться от вредных привычек и больше заниматься спортом, чтобы избежать нежелательных последствий с желчным пузырем. Ранее диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс предупреждал, употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития рака прямой кишки. По словам врача-эндокринолога «СМ-Клиники» Анжелы Толмасовой, в черешне содержится большое количество полифенолов, способных предотвратить сразвитие различных видов рака, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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