Врач назвал главную причину рака желчного пузыря

Запущенные желчнокаменная болезнь и хронический холецистит могут вызвать рак желчного пузыря. Об этом рассказал хирург-онколог, химиотерапевт, заведующий дневным стационаром клиники «Евроонко» Антон Елкин.
«Главная причина рака желчного пузыря — это образование в нем камней. Они травмируют стенки органа, провоцируя повреждения и появление клеток с „ошибками“ в ДНК. Также опухолям способствуют хроническое воспаление в желчном пузыре, застой желчи и заболевания поджелудочной железы», — пояснил Антон Елкин в интервью «Ленте.ру».
Врач подчеркнул, что в зоне риска — женщины старше 50 лет. Это связано с гормональными изменениями. Елкин уверен, что переизбыток жирной, жареной и высококалорийной пищи, а также недостаток клетчатки создают условия для развития различных форм рака.
Врач порекомендовал в качестве профилактики сбалансированное питание с большим содержанием овощей, фруктов и зелени. Также стоит отказаться от вредных привычек и больше заниматься спортом, чтобы избежать нежелательных последствий с желчным пузырем.
Ранее диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс предупреждал, употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития рака прямой кишки. По словам врача-эндокринолога «СМ-Клиники» Анжелы Толмасовой, в черешне содержится большое количество полифенолов, способных предотвратить сразвитие различных видов рака, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.