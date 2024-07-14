Спецназ «Ахмат» захватил трех пленных

14 июля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Бойцы спецназа провели диверсионно-штурмовую операцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трое украинских военнослужащих попали в плен к бойцам спецназа «Ахмат». Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир отряда генерал-майор Апты Алаудинов. «Бойцами группы „Шустрого“… взяты в плен еще трое солдат противника», — написал он в telegram-канале . По словам Алаудинова, пленных удалось взять в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции. Бойцы «Ахмата» действовали вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое украинских военнослужащих попали в плен к бойцам спецназа «Ахмат». Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир отряда генерал-майор Апты Алаудинов. «Бойцами группы „Шустрого“… взяты в плен еще трое солдат противника», — написал он в telegram-канале. По словам Алаудинова, пленных удалось взять в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции. Бойцы «Ахмата» действовали вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.