Спецназ «Ахмат» захватил трех пленных

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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , ахмат, спецназ ахмат
Бойцы спецназа провели диверсионно-штурмовую операцию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трое украинских военнослужащих попали в плен к бойцам спецназа «Ахмат». Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир отряда генерал-майор Апты Алаудинов.

«Бойцами группы „Шустрого“… взяты в плен еще трое солдат противника», — написал он в telegram-канале. По словам Алаудинова, пленных удалось взять в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции. Бойцы «Ахмата» действовали вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

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Трое украинских военнослужащих попали в плен к бойцам спецназа «Ахмат». Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир отряда генерал-майор Апты Алаудинов. «Бойцами группы „Шустрого“… взяты в плен еще трое солдат противника», — написал он в telegram-канале. По словам Алаудинова, пленных удалось взять в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции. Бойцы «Ахмата» действовали вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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