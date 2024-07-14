Спецназ «Ахмат» захватил трех пленных

Трое украинских военнослужащих попали в плен к бойцам спецназа «Ахмат». Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир отряда генерал-майор Апты Алаудинов.
«Бойцами группы „Шустрого“… взяты в плен еще трое солдат противника», — написал он в telegram-канале. По словам Алаудинова, пленных удалось взять в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции. Бойцы «Ахмата» действовали вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
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Трое украинских военнослужащих попали в плен к бойцам спецназа «Ахмат». Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир отряда генерал-майор Апты Алаудинов. «Бойцами группы „Шустрого“… взяты в плен еще трое солдат противника», — написал он в telegram-канале. По словам Алаудинова, пленных удалось взять в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции. Бойцы «Ахмата» действовали вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.