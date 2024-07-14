NBC: Байдена перестали пытаться снять с выборов после покушения на Трампа

14 июля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Демократы отказались от смены кандидатуры Джо Байдена перед выборами в США Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Демократическая партия США прекратила попытки снять с кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBS News. «Демократы заявили в субботу, что покушение на Трампа на митинге в Пенсильвании положит конец любым попыткам заменить президента Джо Байдена. По крайней мере, на данный момент», — передает телеканал . Ранее снайпер во время митинга ранил Трампа в ухо. Политик был вынужден прервать свою речь и покинуть сцену. До этого Демократическая партия США хотела перед выборами заменить Байдена другим кандидатом после его провального выступления на дебатах. По мнению экспертов, Байден продемонстрировал свою слабость, которая может позитивно сыграть в сторону противников США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Демократическая партия США прекратила попытки снять с кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBS News. «Демократы заявили в субботу, что покушение на Трампа на митинге в Пенсильвании положит конец любым попыткам заменить президента Джо Байдена. По крайней мере, на данный момент», — передает телеканал. Ранее снайпер во время митинга ранил Трампа в ухо. Политик был вынужден прервать свою речь и покинуть сцену. До этого Демократическая партия США хотела перед выборами заменить Байдена другим кандидатом после его провального выступления на дебатах. По мнению экспертов, Байден продемонстрировал свою слабость, которая может позитивно сыграть в сторону противников США.