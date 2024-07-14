Фотограф The New York Times Даг Миллс сделал снимок, на котором, предположительно, зафиксирована пуля, пролетающая вблизи головы экс-президента США Дональда Трампа во время попытки покушения. Инцидент произошел на встрече Трампа со сторонниками в Батлере, штат Пенсильвания, сообщает издание.
«Вдруг раздалось, как мне показалось, три или четыре громких хлопка. Сначала я подумал, что это выхлоп машины. Последнее, о чем я подумал, что это был пистолет. Я продолжал фотографировать», — сообщил фотограф изданию. На кадрах, сделанных Миллсом, видно, как объект, подлетающий близь головы политика.
После инцидента Дональд Трамп продемонстрировал сторонникам, что с ним все в порядке, подняв кулак и покинув место события без одной туфли в окружении охраны. Он был доставлен в больницу для осмотра после попытки покушения.
Во время митинга в штате Пенсильвания с 13 на 14 июля был ранен экс-президент США Дональд Трамп. В результате инцидента один человек погиб, двое ранены, сам политик ранен в ухо.
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