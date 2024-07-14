Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю. Фото

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На Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании
На Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Фотограф The New York Times Даг Миллс сделал снимок, на котором, предположительно, зафиксирована пуля, пролетающая вблизи головы экс-президента США Дональда Трампа во время попытки покушения. Инцидент произошел на встрече Трампа со сторонниками в Батлере, штат Пенсильвания, сообщает издание.

«Вдруг раздалось, как мне показалось, три или четыре громких хлопка. Сначала я подумал, что это выхлоп машины. Последнее, о чем я подумал, что это был пистолет. Я продолжал фотографировать», — сообщил фотограф изданию. На кадрах, сделанных Миллсом, видно, как объект, подлетающий близь головы политика.

После инцидента Дональд Трамп продемонстрировал сторонникам, что с ним все в порядке, подняв кулак и покинув место события без одной туфли в окружении охраны. Он был доставлен в больницу для осмотра после попытки покушения.

На Трампа во время его выступления в Пенсильвании было совершено покушение
На Трампа во время его выступления в Пенсильвании было совершено покушение
Фото:

Во время митинга в штате Пенсильвания с 13 на 14 июля был ранен экс-президент США Дональд Трамп. В результате инцидента один человек погиб, двое ранены, сам политик ранен в ухо.

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Фотограф The New York Times Даг Миллс сделал снимок, на котором, предположительно, зафиксирована пуля, пролетающая вблизи головы экс-президента США Дональда Трампа во время попытки покушения. Инцидент произошел на встрече Трампа со сторонниками в Батлере, штат Пенсильвания, сообщает издание. «Вдруг раздалось, как мне показалось, три или четыре громких хлопка. Сначала я подумал, что это выхлоп машины. Последнее, о чем я подумал, что это был пистолет. Я продолжал фотографировать», — сообщил фотограф изданию. На кадрах, сделанных Миллсом, видно, как объект, подлетающий близь головы политика. После инцидента Дональд Трамп продемонстрировал сторонникам, что с ним все в порядке, подняв кулак и покинув место события без одной туфли в окружении охраны. Он был доставлен в больницу для осмотра после попытки покушения. Во время митинга в штате Пенсильвания с 13 на 14 июля был ранен экс-президент США Дональд Трамп. В результате инцидента один человек погиб, двое ранены, сам политик ранен в ухо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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