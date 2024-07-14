Фигуристка Александра Трусова возобновляет карьеру

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Фигуристка Трусова вернулась в спорт
Фигуристка Трусова вернулась в спорт Фото:

Фигуристка Александра Трусова возвращается в спорт. Об этом сообщил ее коллега Евгений Плющенко.

«Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день работаем. Это большая сенсация», — заявил Плющенко. Об этом фигурист сообщил во время своего выступления в лектории «Знание» на VK Fest. Его слова передает РИА Новости. До этого Трусова ушла из спорта по личным причинам.

По словам Плющенко, первые прокаты Трусовой пройдут в Санкт-Петербурге. Уже поставлены программы, отметил фигурист. 

Ранее спортсменка показала в сети помолвочное кольцо. Трусова приняла предложение руки и сердца от 23-летнего фигуриста Макара Игнатова.

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Фигуристка Александра Трусова возвращается в спорт. Об этом сообщил ее коллега Евгений Плющенко. «Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день работаем. Это большая сенсация», — заявил Плющенко. Об этом фигурист сообщил во время своего выступления в лектории «Знание» на VK Fest. Его слова передает РИА Новости. До этого Трусова ушла из спорта по личным причинам. По словам Плющенко, первые прокаты Трусовой пройдут в Санкт-Петербурге. Уже поставлены программы, отметил фигурист.  Ранее спортсменка показала в сети помолвочное кольцо. Трусова приняла предложение руки и сердца от 23-летнего фигуриста Макара Игнатова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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