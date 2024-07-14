Фигуристка Александра Трусова возобновляет карьеру

Фигуристка Александра Трусова возвращается в спорт. Об этом сообщил ее коллега Евгений Плющенко.
«Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день работаем. Это большая сенсация», — заявил Плющенко. Об этом фигурист сообщил во время своего выступления в лектории «Знание» на VK Fest. Его слова передает РИА Новости. До этого Трусова ушла из спорта по личным причинам.
По словам Плющенко, первые прокаты Трусовой пройдут в Санкт-Петербурге. Уже поставлены программы, отметил фигурист.
Ранее спортсменка показала в сети помолвочное кольцо. Трусова приняла предложение руки и сердца от 23-летнего фигуриста Макара Игнатова.
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