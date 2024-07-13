13 июля 2024
12 июля 2024

Технику НАТО, захваченную во время СВО, привезут в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка трофейной техники будет проходить в Кургане (архивное фото)
Выставка трофейной техники будет проходить в Кургане (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трофейную технику НАТО, захваченную российскими бойцами в ходе специальной военной операции, привезут в Курган. Об этом сообщают СМИ.

«Трофейная техника будет привезена в Курган. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 для всех желающих», — пишет ТАСС. 

На данный момент выставка техники работает в Челябинске до 20 июля. Трофеи будут курсировать по всему УрФО до конца лета.

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Трофейную технику НАТО, захваченную российскими бойцами в ходе специальной военной операции, привезут в Курган. Об этом сообщают СМИ. «Трофейная техника будет привезена в Курган. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 для всех желающих», — пишет ТАСС.  На данный момент выставка техники работает в Челябинске до 20 июля. Трофеи будут курсировать по всему УрФО до конца лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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