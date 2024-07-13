Технику НАТО, захваченную во время СВО, привезут в Курган

Выставка трофейной техники будет проходить в Кургане (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Трофейную технику НАТО, захваченную российскими бойцами в ходе специальной военной операции, привезут в Курган. Об этом сообщают СМИ.
«Трофейная техника будет привезена в Курган. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 для всех желающих», — пишет ТАСС.
На данный момент выставка техники работает в Челябинске до 20 июля. Трофеи будут курсировать по всему УрФО до конца лета.
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