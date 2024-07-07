В Челябинск привезли трофейную технику НАТО. Фото, видео

08 июля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Трофейная техника будет выставлена в Челябинске с 8 по 20 июля Фото: Алина Яковлева © URA.RU В Челябинск 8 июля привезли выставку трофейной техники НАТО, пораженной российскими бойцами в ходе СВО. Передвижную экспозицию открыли вице-губернатор Алексей Фартыгин и вице-председатель заксобрания региона Денис Моисеев, передает корреспондент URA.RU «Сегодня знаменательное событие в нашей области. Начинает работу передвижная выставка трофейной техники стран НАТО. Это техника, которая была поражена нашими бойцами, уральцами. Южный Урал еще в годы Великой Отечественной войны внес существенный вклад в победу над фашизмом», — заявил Фартыгин. На территории возле хоккейный арены расположилась подбитая военная техника из США, Германии, Украины, Турции, Польши и других стран. Среди них танк «Абрамс», боевые машины пехоты «Мардер» и «Брэдли», вездеход «Пинцгауэн». Гостям представили оружие и рассказали про их характеристики, а также продемонстрировали симуляторы дронов. Стоит отметить, что к выставочным экспонатам можно прикасаться. Развернута и работа полевая почта на тематическом стенде «Письмо солдату». Вход свободный для всех желающих. «Глядя на эту технику, возникает только одно желание, эту технику жители мирных городов России должны видеть только на выставке и нигде больше. Техника разрушается, встает на выставку абсолютно спокойно. Наши парни делают это самоотверженно, с героизмом, с мужеством. Желаю им только одного, скорее вернуться с победой домой и обнять своих родных», — поделился эмоциями от выставки вице-председатель заксобрания региона Денис Моисеев. Трофейная техника будет выставлена в областном центре с 8 по 20 июля, а также до конца лета будет курсировать по УрФО. До этого передвижная экспозиция находилась в Свердловской области, там в Верхней Пышме экспозицию посетили 170 тысяч человек. В Челябинске же трофеи расположили на площадки около арены «Трактор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинск 8 июля привезли выставку трофейной техники НАТО, пораженной российскими бойцами в ходе СВО. Передвижную экспозицию открыли вице-губернатор Алексей Фартыгин и вице-председатель заксобрания региона Денис Моисеев, передает корреспондент URA.RU «Сегодня знаменательное событие в нашей области. Начинает работу передвижная выставка трофейной техники стран НАТО. Это техника, которая была поражена нашими бойцами, уральцами. Южный Урал еще в годы Великой Отечественной войны внес существенный вклад в победу над фашизмом», — заявил Фартыгин. На территории возле хоккейный арены расположилась подбитая военная техника из США, Германии, Украины, Турции, Польши и других стран. Среди них танк «Абрамс», боевые машины пехоты «Мардер» и «Брэдли», вездеход «Пинцгауэн». Гостям представили оружие и рассказали про их характеристики, а также продемонстрировали симуляторы дронов. Стоит отметить, что к выставочным экспонатам можно прикасаться. Развернута и работа полевая почта на тематическом стенде «Письмо солдату». Вход свободный для всех желающих. «Глядя на эту технику, возникает только одно желание, эту технику жители мирных городов России должны видеть только на выставке и нигде больше. Техника разрушается, встает на выставку абсолютно спокойно. Наши парни делают это самоотверженно, с героизмом, с мужеством. Желаю им только одного, скорее вернуться с победой домой и обнять своих родных», — поделился эмоциями от выставки вице-председатель заксобрания региона Денис Моисеев. Трофейная техника будет выставлена в областном центре с 8 по 20 июля, а также до конца лета будет курсировать по УрФО. До этого передвижная экспозиция находилась в Свердловской области, там в Верхней Пышме экспозицию посетили 170 тысяч человек. В Челябинске же трофеи расположили на площадки около арены «Трактор».