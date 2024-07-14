В Совфеде не исключили начала мировой войны после покушения на Трампа

Сенатор Климов: после покушения на Трампа может начаться мировая война

14 июля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Сенатор Климов не исключил возможное начало мировой войны Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore В Совете Федерации не исключили начала мировой войны после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил российский сенатор Андрей Климов. «Стратегических изменений в политике США не будет после покушения, речи об этом не идет. Но набор случайностей способен сработать столь жестко, что может начаться мировая война. Первая мировая война, напомню, тоже была предопределена цепочкой случайностей», — рассказал Климов «Парламентской газете». Сенатор утверждает, что в условиях обострения, связанного с выстрелами в Пенсильвании, резко повышается вероятность необдуманных шагов со стороны тех, кто обладает «реальными рычагами власти» в мире. Покушение случилось во время выступления Трампа в Пенсильвании. В него стреляли, предположительно, из снайперской винтовки. По предварительным данным, один человек погиб, двое ранены. Сам политик ушел со сцены с окровавленным ухом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Совете Федерации не исключили начала мировой войны после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил российский сенатор Андрей Климов. «Стратегических изменений в политике США не будет после покушения, речи об этом не идет. Но набор случайностей способен сработать столь жестко, что может начаться мировая война. Первая мировая война, напомню, тоже была предопределена цепочкой случайностей», — рассказал Климов «Парламентской газете». Сенатор утверждает, что в условиях обострения, связанного с выстрелами в Пенсильвании, резко повышается вероятность необдуманных шагов со стороны тех, кто обладает «реальными рычагами власти» в мире. Покушение случилось во время выступления Трампа в Пенсильвании. В него стреляли, предположительно, из снайперской винтовки. По предварительным данным, один человек погиб, двое ранены. Сам политик ушел со сцены с окровавленным ухом.