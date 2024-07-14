Военный эксперт раскрыл, что спасло Трампа от смерти во время покушения

Военный эксперт Подоляка: поворот головы в последний момент спас Трампу жизнь
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Трамп был атакован во время выступления на митинге в Пенсильвании, политик выжил
Трамп был атакован во время выступления на митинге в Пенсильвании, политик выжил Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Во время покушения на митинге в Пенсильвании кандидата в президенты США Дональда Трампа спасла случайность. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Подоляка. По его словам, то, что Трамп повернул голову, спасло ему жизнь.

«Действительно, Трампа спасла случайность. Вернее, поворот головы в последний момент», — отметил Подоляка в своем telegram-канале. По словам эксперта, если бы Трамп не повернул голову за мгновение до выстрела, то пуля попала бы точно в череп.

Ранее на Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Экс-лидер США был ранен в ухо. На месте стрельбы была обнаружена винтовка типа AR.

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Во время покушения на митинге в Пенсильвании кандидата в президенты США Дональда Трампа спасла случайность. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Подоляка. По его словам, то, что Трамп повернул голову, спасло ему жизнь. «Действительно, Трампа спасла случайность. Вернее, поворот головы в последний момент», — отметил Подоляка в своем telegram-канале. По словам эксперта, если бы Трамп не повернул голову за мгновение до выстрела, то пуля попала бы точно в череп. Ранее на Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Экс-лидер США был ранен в ухо. На месте стрельбы была обнаружена винтовка типа AR.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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