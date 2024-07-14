Плющенко послал депутатов «в космос» после отказа поддержать бойкот Олимпиады

14 июля 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Фигурист Плющенко «послал в космос» депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Об этом рассказал Плющенко на выступлении в лектории «Знание» на VK Fest. «Мне несколько депутатов позвонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут… Олимпиада раз в четыре года. На следующую можно не попасть», — поделился фигурист, его слова передает РИА Новости Также Плющенко отметил, что обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такая возможность, ведь «недруги прекрасно знают, откуда мы». На Олимпиаде российские спортсмены смогут доказать, что они лучшие, а страна продолжает активно развиваться во всех сферах. Ранее российские спортсмены массово стали отказываться от участия в Олимпийских играх. Телеканалы впервые за 40 лет не будут показывать Олимпиаду. Это обусловлено политическими соображениями, связанными с запретом на использование национального флага и гимна РФ на Играх. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Об этом рассказал Плющенко на выступлении в лектории «Знание» на VK Fest. «Мне несколько депутатов позвонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут… Олимпиада раз в четыре года. На следующую можно не попасть», — поделился фигурист, его слова передает РИА Новости Также Плющенко отметил, что обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такая возможность, ведь «недруги прекрасно знают, откуда мы». На Олимпиаде российские спортсмены смогут доказать, что они лучшие, а страна продолжает активно развиваться во всех сферах. Ранее российские спортсмены массово стали отказываться от участия в Олимпийских играх. Телеканалы впервые за 40 лет не будут показывать Олимпиаду. Это обусловлено политическими соображениями, связанными с запретом на использование национального флага и гимна РФ на Играх.