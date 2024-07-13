13 июля 2024

ФК «Урал» выиграл дома у «Сочи» на старте лучшей лиги мира

ФК «Урал» начал новый сезон с победы над «Сочи» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Счет был открыт в начале второго тайма
Счет был открыт в начале второго тайма Фото:

В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» победил «Сочи» в первом туре «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). «Шмели» обыграли южан со счетом 2:0. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» при 10,6 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU.

Первый тайм матча клубы завершили нулевой ничьей. Но к 60-ой минуте хозяева забили два. Сначала на 49-ой форвард Алексей Каштанов получил передачу и протащил мяч до штрафной, пустив его в нижний угол ворот. Менее чем через 10 минут вратарь сочинцев неудачно отбил мяч в штрафной и на добивании полузащитник Тимур Аюпов удвоил разницу — 2:0. После завершения встречи «Шмели» возглавляют таблицу.

Обе команды — «Урал» и «Сочи» по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ в лучшую лигу мира. Сочинцы завершили сезон на последнем месте Премьер-Лиги, а уральцы проиграли в стыковых матчах «Акрону» из Тольятти.

Предположительно, прозвище — лучшая лига мира — второй по силе чемпионат России получил из-за шуточной новости на 1 апреля 2019 года, который дал такой статус лиге за ее развитие. Выражение стало народным и продолжает использоваться людьми.

Ранее URA.RU писало, что уральский клуб победил в товарищеском турнире «Кубок Иннопрома» и забрал призовые в размере 50 тысяч долларов.

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В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» победил «Сочи» в первом туре «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). «Шмели» обыграли южан со счетом 2:0. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» при 10,6 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU. Первый тайм матча клубы завершили нулевой ничьей. Но к 60-ой минуте хозяева забили два. Сначала на 49-ой форвард Алексей Каштанов получил передачу и протащил мяч до штрафной, пустив его в нижний угол ворот. Менее чем через 10 минут вратарь сочинцев неудачно отбил мяч в штрафной и на добивании полузащитник Тимур Аюпов удвоил разницу — 2:0. После завершения встречи «Шмели» возглавляют таблицу. Обе команды — «Урал» и «Сочи» по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ в лучшую лигу мира. Сочинцы завершили сезон на последнем месте Премьер-Лиги, а уральцы проиграли в стыковых матчах «Акрону» из Тольятти. Предположительно, прозвище — лучшая лига мира — второй по силе чемпионат России получил из-за шуточной новости на 1 апреля 2019 года, который дал такой статус лиге за ее развитие. Выражение стало народным и продолжает использоваться людьми. Ранее URA.RU писало, что уральский клуб победил в товарищеском турнире «Кубок Иннопрома» и забрал призовые в размере 50 тысяч долларов.
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