Стало известно, откуда стрелявший в Трампа получил оружие

Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал оружие, купленное его отцом. Об этом сообщили в The Wall Street Journal.
«Томас Мэтью Крукс, который, по словам властей, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа, использовал оружие, купленное его отцом, сообщили источники, знакомые с ходом расследования», — написали в американской газете. Представители правоохранительных органов охарактеризовали оружие как винтовку типа AR.
Во время покушения Мэтью Крукс успел сделать только несколько выстрелов. Его ликвидировал снайпер Секретной службы.
В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Экс-президент США Дональд Трамп был ранен в ухо.
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Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал оружие, купленное его отцом. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. «Томас Мэтью Крукс, который, по словам властей, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа, использовал оружие, купленное его отцом, сообщили источники, знакомые с ходом расследования», — написали в американской газете. Представители правоохранительных органов охарактеризовали оружие как винтовку типа AR. Во время покушения Мэтью Крукс успел сделать только несколько выстрелов. Его ликвидировал снайпер Секретной службы. В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Экс-президент США Дональд Трамп был ранен в ухо.