Стало известно, откуда стрелявший в Трампа получил оружие

WSJ: стрелявший в Трампа использовал оружие отца

14 июля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Стрелявший в Трампа использовал оружие отца Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал оружие, купленное его отцом. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. «Томас Мэтью Крукс, который, по словам властей, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа, использовал оружие, купленное его отцом, сообщили источники, знакомые с ходом расследования», — написали в американской газете . Представители правоохранительных органов охарактеризовали оружие как винтовку типа AR. Во время покушения Мэтью Крукс успел сделать только несколько выстрелов. Его ликвидировал снайпер Секретной службы. В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Экс-президент США Дональд Трамп был ранен в ухо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал оружие, купленное его отцом. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. «Томас Мэтью Крукс, который, по словам властей, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа, использовал оружие, купленное его отцом, сообщили источники, знакомые с ходом расследования», — написали в американской газете. Представители правоохранительных органов охарактеризовали оружие как винтовку типа AR. Во время покушения Мэтью Крукс успел сделать только несколько выстрелов. Его ликвидировал снайпер Секретной службы. В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Экс-президент США Дональд Трамп был ранен в ухо.