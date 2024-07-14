Стало известно, откуда стрелявший в Трампа получил оружие

WSJ: стрелявший в Трампа использовал оружие отца
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Стрелявший в Трампа использовал оружие отца Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал оружие, купленное его отцом. Об этом сообщили в The Wall Street Journal.

«Томас Мэтью Крукс, который, по словам властей, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа, использовал оружие, купленное его отцом, сообщили источники, знакомые с ходом расследования», — написали в американской газете. Представители правоохранительных органов охарактеризовали оружие как винтовку типа AR.

Во время покушения Мэтью Крукс успел сделать только несколько выстрелов. Его ликвидировал снайпер Секретной службы.

В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Экс-президент США Дональд Трамп был ранен в ухо.

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Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал оружие, купленное его отцом. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. «Томас Мэтью Крукс, который, по словам властей, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа, использовал оружие, купленное его отцом, сообщили источники, знакомые с ходом расследования», — написали в американской газете. Представители правоохранительных органов охарактеризовали оружие как винтовку типа AR. Во время покушения Мэтью Крукс успел сделать только несколько выстрелов. Его ликвидировал снайпер Секретной службы. В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Экс-президент США Дональд Трамп был ранен в ухо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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