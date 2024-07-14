CNN: стрелявшего в Трампа правоохранители восприняли как угрозу еще до митинга

14 июля 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции заметили подозреваемого еще до того, как он начал стрелять в Трампа Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Стрелявшего в Трампа Мэтью Крукса силовики США воспринимали как угрозу еще до начала митинга. Об этом сообщает телеканал CNN. Там уточнили, что Мэтью Крукс вел себя подозрительно. «Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», — сообщает канал . Там уточнили, что сотрудники полиции передали по рации команду присмотреть за Мэтью Круксом. Покушение на экс-президента США произошло 13 июля. Трампу пулей задело ухо. URA.RU приводило всю известную информацию о стрелявшем Круксе и карту, откуда стрелял злоумышленник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрелявшего в Трампа Мэтью Крукса силовики США воспринимали как угрозу еще до начала митинга. Об этом сообщает телеканал CNN. Там уточнили, что Мэтью Крукс вел себя подозрительно. «Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», — сообщает канал. Там уточнили, что сотрудники полиции передали по рации команду присмотреть за Мэтью Круксом. Покушение на экс-президента США произошло 13 июля. Трампу пулей задело ухо. URA.RU приводило всю известную информацию о стрелявшем Круксе и карту, откуда стрелял злоумышленник.