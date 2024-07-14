CNN: стрелявшего в Трампа правоохранители восприняли как угрозу еще до митинга

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Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Сотрудники полиции заметили подозреваемого еще до того, как он начал стрелять в Трампа Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Стрелявшего в Трампа Мэтью Крукса силовики США воспринимали как угрозу еще до начала митинга. Об этом сообщает телеканал CNN. Там уточнили, что Мэтью Крукс вел себя подозрительно.

«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», — сообщает канал. Там уточнили, что сотрудники полиции передали по рации команду присмотреть за Мэтью Круксом.

Покушение на экс-президента США произошло 13 июля. Трампу пулей задело ухо. URA.RU приводило всю известную информацию о стрелявшем Круксе и карту, откуда стрелял злоумышленник.

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Стрелявшего в Трампа Мэтью Крукса силовики США воспринимали как угрозу еще до начала митинга. Об этом сообщает телеканал CNN. Там уточнили, что Мэтью Крукс вел себя подозрительно. «Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», — сообщает канал. Там уточнили, что сотрудники полиции передали по рации команду присмотреть за Мэтью Круксом. Покушение на экс-президента США произошло 13 июля. Трампу пулей задело ухо. URA.RU приводило всю известную информацию о стрелявшем Круксе и карту, откуда стрелял злоумышленник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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