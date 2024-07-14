CNN: стрелявшего в Трампа правоохранители восприняли как угрозу еще до митинга

Стрелявшего в Трампа Мэтью Крукса силовики США воспринимали как угрозу еще до начала митинга. Об этом сообщает телеканал CNN. Там уточнили, что Мэтью Крукс вел себя подозрительно.
«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», — сообщает канал. Там уточнили, что сотрудники полиции передали по рации команду присмотреть за Мэтью Круксом.
Покушение на экс-президента США произошло 13 июля. Трампу пулей задело ухо. URA.RU приводило всю известную информацию о стрелявшем Круксе и карту, откуда стрелял злоумышленник.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Стрелявшего в Трампа Мэтью Крукса силовики США воспринимали как угрозу еще до начала митинга. Об этом сообщает телеканал CNN. Там уточнили, что Мэтью Крукс вел себя подозрительно. «Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», — сообщает канал. Там уточнили, что сотрудники полиции передали по рации команду присмотреть за Мэтью Круксом. Покушение на экс-президента США произошло 13 июля. Трампу пулей задело ухо. URA.RU приводило всю известную информацию о стрелявшем Круксе и карту, откуда стрелял злоумышленник.