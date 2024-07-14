Байден обеспечил Трампу полную защиту

Президент США Джо Байден дал указание Секретной службе обеспечить максимальную защиту бывшему президенту Дональду Трампу после инцидента, который произошел в штате Пенсильвания и был квалифицирован как попытка покушения. Об этом он заявил в ходе спецобращения.
«Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту», — заявил Байден в ходе специального обращения. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.
На Трампа совершено покушение в Пенсильвании во время его выступления на митинге. Политик получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью.
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