14 июля 2024

Байден обеспечил Трампу полную защиту

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден выступил со спецобращением из-за покушения на Трампа в Пенсильвании Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Президент США Джо Байден дал указание Секретной службе обеспечить максимальную защиту бывшему президенту Дональду Трампу после инцидента, который произошел в штате Пенсильвания и был квалифицирован как попытка покушения. Об этом он заявил в ходе спецобращения.

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«Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту», — заявил Байден в ходе специального обращения. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.

На Трампа совершено покушение в Пенсильвании во время его выступления на митинге. Политик получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью.

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Президент США Джо Байден дал указание Секретной службе обеспечить максимальную защиту бывшему президенту Дональду Трампу после инцидента, который произошел в штате Пенсильвания и был квалифицирован как попытка покушения. Об этом он заявил в ходе спецобращения. «Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту», — заявил Байден в ходе специального обращения. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. На Трампа совершено покушение в Пенсильвании во время его выступления на митинге. Политик получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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