Байден обеспечил Трампу полную защиту

14 июля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Байден выступил со спецобращением из-за покушения на Трампа в Пенсильвании Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Президент США Джо Байден дал указание Секретной службе обеспечить максимальную защиту бывшему президенту Дональду Трампу после инцидента, который произошел в штате Пенсильвания и был квалифицирован как попытка покушения. Об этом он заявил в ходе спецобращения. Новость по теме Республиканец и обладатель премии по математике: биография стрелявшего в Трампа преступника «Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту», — заявил Байден в ходе специального обращения. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. На Трампа совершено покушение в Пенсильвании во время его выступления на митинге. Политик получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден дал указание Секретной службе обеспечить максимальную защиту бывшему президенту Дональду Трампу после инцидента, который произошел в штате Пенсильвания и был квалифицирован как попытка покушения. Об этом он заявил в ходе спецобращения. «Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту», — заявил Байден в ходе специального обращения. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. На Трампа совершено покушение в Пенсильвании во время его выступления на митинге. Политик получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью.