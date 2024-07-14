Ошибка телохранителей, фото летящей в миллиметрах от головы пули: новые подробности покушения на Трампа

Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю

14 июля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Экс-президент США и кандидат на выборы Дональд Трамп 13 июля был ранен в ухо во время выступления в Пенсильвании. ФБР заявило о попытке покушения на жизнь политика. Новые подробности — в материале URA.RU. На митинге в Пенсильвании речь Трампа прервали звуки стрельбы. Как позже выяснилось, у нападавшего было оружие по типу винтовки AR. Телохранители после того, как политик получил ранение в ухо, закрыли его. Позже они покинули сцену. Сын Трампа заявил, что его отец находится в больнице под наблюдением врачей. Его состояние после покушения нормальное. После произошедшего Трамп обратился к нации, выразив благодарность за поддержку и призвав к единству. Он заявил, что не стоит проявлять страх перед злом. Также бывший президент выразил соболезнования семьям пострадавших после выстрела и пожелал скорейшего выздоровления раненым. По данным американских журналистов, стрелявший в Трампа Томас Мэтью Крукс был убит. Мэтью Крукс успел сделать только несколько выстрелов на расстоянии около 100 метров в тот момент, когда снайпер Секретной службы уже открыл ответный огонь. Стрелявшего успели ликвидировать. Погиб один зритель, который своим телом закрыл семью от пули. Двое других получили тяжелые ранения. В американской Секретной службе занялись полным расследованием происшествия. Палата представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения об отказе усилить охрану Трампа до покушения. По словам бывшего специального агента ФБР Джонатана Гиллиама, телохранители политика были весьма медлительны, когда покидали место стрельбы. Сейчас на месте происшествия находится ФБР. Идет расследование, устанавливаются мотивы стрелявшего. Президент США Джо Байден осудил покушение на Трампа. Он заявил, что молится за политика и его семью. Ранее сообщалось, что Демократическая партия США хотела заменить Байдена перед выборами другим кандидатом после его неудачного выступления на дебатах. Однако после покушения на Трампа, партия прекратила попытки снять с кандидатуру действующего американского президента с выборов, которые состоятся осенью 2024 года. Фотограф The New York Times Даг Миллс сделал снимок, на котором зафиксирована пуля, пролетающая вблизи головы Трампа. Фотограф, как признался, заявил, что изначально воспринял громкие хлопки за выхлоп машины. Однако корреспондент не прекращал фотографировать, сумев поймать момент. Томас Мэтью Крукс, который стрелял в Трампа, окончил среднюю школу Бетел-Парк в 2022 году и получил «звездную премию» в размере 500 долларов от Национальной инициативы по математике и естественным наукам. На церемонии вручения дипломов он выходил на сцену под сдержанные аплодисменты. В прошлом у него не было зафиксировано никаких уголовных дел или проблем с финансами. Он позиционировал себя республиканцем и участвовал в выборах 8 ноября 2022 года. Снайпер использовал оружие, купленное его отцом. Точная причина, почему американец выстрелил в бывшего президента США, до сих не известно, идет расследование. Мэтью Крукса силовики США воспринимали как угрозу еще до начала митинга. Он был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным.