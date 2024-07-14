Еще два вертолета и самолет направят на тушение пожара под Новороссийском

15 июля 2024 в 04:19 Размер текста - 17 +

В тушении пожара под Новороссийском задействуют два вертолета Ка-32 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В борьбе с лесным пожаром под Новороссийском будет задействована дополнительная авиация. Оперативный штаб Краснодарского края информирует о привлечении двух вертолетов Ка-32 Минобороны и самолета Ил-76 МЧС для усиления тушения огня. «С начала операции по тушению с помощью авиации выполнено 19 сбросов воды. Были задействованы два спецвертолета — Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра прибудут еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России», — сообщается в telegram-канале оперштаба. В настоящее время более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара. Прокуратура контролирует организацию по размещению жителей. В настоящий момент эвакуированы люди из шести баз отдыха — «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В борьбе с лесным пожаром под Новороссийском будет задействована дополнительная авиация. Оперативный штаб Краснодарского края информирует о привлечении двух вертолетов Ка-32 Минобороны и самолета Ил-76 МЧС для усиления тушения огня. «С начала операции по тушению с помощью авиации выполнено 19 сбросов воды. Были задействованы два спецвертолета — Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра прибудут еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России», — сообщается в telegram-канале оперштаба. В настоящее время более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара. Прокуратура контролирует организацию по размещению жителей. В настоящий момент эвакуированы люди из шести баз отдыха — «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик».