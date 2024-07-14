14 июля 2024

Еще два вертолета и самолет направят на тушение пожара под Новороссийском

© Служба новостей «URA.RU»
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Экопарк Затюменский. Тюмень, вертолет, экопарк, экопарк затюменский
В тушении пожара под Новороссийском задействуют два вертолета Ка-32 Фото:

В борьбе с лесным пожаром под Новороссийском будет задействована дополнительная авиация. Оперативный штаб Краснодарского края информирует о привлечении двух вертолетов Ка-32 Минобороны и самолета Ил-76 МЧС для усиления тушения огня.

«С начала операции по тушению с помощью авиации выполнено 19 сбросов воды. Были задействованы два спецвертолета — Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра прибудут еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России», — сообщается в telegram-канале оперштаба.

В настоящее время более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара. Прокуратура контролирует организацию по размещению жителей. В настоящий момент эвакуированы люди из шести баз отдыха — «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик».

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В борьбе с лесным пожаром под Новороссийском будет задействована дополнительная авиация. Оперативный штаб Краснодарского края информирует о привлечении двух вертолетов Ка-32 Минобороны и самолета Ил-76 МЧС для усиления тушения огня. «С начала операции по тушению с помощью авиации выполнено 19 сбросов воды. Были задействованы два спецвертолета — Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра прибудут еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России», — сообщается в telegram-канале оперштаба. В настоящее время более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара. Прокуратура контролирует организацию по размещению жителей. В настоящий момент эвакуированы люди из шести баз отдыха — «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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