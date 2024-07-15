К месту пожара под Новороссийском вылетел Ил-76

Для борьбы с крупным пожаром в районе Новороссийска МЧС России направило дополнительные силы, включая самолет Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо. Дополнительно к месту пожара направлен самолет Ил-76 МЧС России», — сказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Представители МЧС подчеркивают, что работы по тушению пожара ведутся без перерыва, используются все доступные средства и техника для защиты населенных пунктов и предотвращения распространения огня.
Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил о привлечении двух вертолетов Ка-32 Минобороны и самолета Ил-76 МЧС для усиления тушения огня. По данным МЧС, площадь пожара у хутора Дюрсо под Новороссийском достигла 62 га. Сначала загорелись лес и трава, затем огонь перекинулся на базы отдыха. Оттуда эвакуировали более 500 человек.
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