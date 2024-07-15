К месту пожара под Новороссийском вылетел Ил-76

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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76
Власти отправили дополнительные силы на тушение пожара в краснодарском крае Фото:
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Лесные пожары-2024

Для борьбы с крупным пожаром в районе Новороссийска МЧС России направило дополнительные силы, включая самолет Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо. Дополнительно к месту пожара направлен самолет Ил-76 МЧС России», — сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Представители МЧС подчеркивают, что работы по тушению пожара ведутся без перерыва, используются все доступные средства и техника для защиты населенных пунктов и предотвращения распространения огня.

Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил о привлечении двух вертолетов Ка-32 Минобороны и самолета Ил-76 МЧС для усиления тушения огня. По данным МЧС, площадь пожара у хутора Дюрсо под Новороссийском достигла 62 га. Сначала загорелись лес и трава, затем огонь перекинулся на базы отдыха. Оттуда эвакуировали более 500 человек.

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Для борьбы с крупным пожаром в районе Новороссийска МЧС России направило дополнительные силы, включая самолет Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо. Дополнительно к месту пожара направлен самолет Ил-76 МЧС России», — сказали в пресс-службе, передает ТАСС. Представители МЧС подчеркивают, что работы по тушению пожара ведутся без перерыва, используются все доступные средства и техника для защиты населенных пунктов и предотвращения распространения огня. Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил о привлечении двух вертолетов Ка-32 Минобороны и самолета Ил-76 МЧС для усиления тушения огня. По данным МЧС, площадь пожара у хутора Дюрсо под Новороссийском достигла 62 га. Сначала загорелись лес и трава, затем огонь перекинулся на базы отдыха. Оттуда эвакуировали более 500 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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