Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему спецслужбы не смогли спасти Трампа от покушения. Видео

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: в спецслужбах США низкий уровень подготовки

15 июля 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Из-за плохой подготовки секретная служба не смогла спасти Трампа от покушения, пишет «Пятый канал» Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Спецслужба США не смогла спасти кандидата в президенты страны Дональда Трампа во время покушения на него из-за низкого уровня подготовки сотрудников. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Новость по теме Стрелявший в Трампа изготавливал бомбы, учился стрелять и ухаживал за больными: как жил Крукс «Навыки обращения с оружием у секретной службы были отвратительные. Меня это не удивляет», — заявил Джонсон. Его слова передает «Пятый канал». Он добавил, что работа в элитных подразделениях не всегда означает, что их сотрудники хорошо владеют огнестрельным оружием. Экс-аналитик ЦРУ отметил, что после покушения секретные службы направляли оружие не для предотвращения ситуации и отражения атаки, а из-за неосторожности. Поэтому, по словам Джонсона, в спецслужбы принимают людей не для того, чтобы они выполняли поставленные цели. По его мнению, в ФБР существуют такие же проблемы, также там присутствует политизированность. Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время митинга в Пенсильвании. Преступник сделал несколько выстрелов в сторону трибуны, где стоял кандидат в президенты США. После выстрелов Трамп пригнулся, схватившись за ухо, а к нему подбежали сотрудники спецслужб с телохранителями и окружили в кольцо. После покушения экс-президент Штатов сообщил, что переписал речь для съезда Республиканской партии. Он объяснил, что изначально она должна была быть «сенсационной» и в ней было достаточно критики в сторону нынешнего главы страны Джо Байдена. Однако теперь Трамп хочет не взбудоражить избирателей, а сплотить их в своей речи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецслужба США не смогла спасти кандидата в президенты страны Дональда Трампа во время покушения на него из-за низкого уровня подготовки сотрудников. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Навыки обращения с оружием у секретной службы были отвратительные. Меня это не удивляет», — заявил Джонсон. Его слова передает «Пятый канал». Он добавил, что работа в элитных подразделениях не всегда означает, что их сотрудники хорошо владеют огнестрельным оружием. Экс-аналитик ЦРУ отметил, что после покушения секретные службы направляли оружие не для предотвращения ситуации и отражения атаки, а из-за неосторожности. Поэтому, по словам Джонсона, в спецслужбы принимают людей не для того, чтобы они выполняли поставленные цели. По его мнению, в ФБР существуют такие же проблемы, также там присутствует политизированность. Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время митинга в Пенсильвании. Преступник сделал несколько выстрелов в сторону трибуны, где стоял кандидат в президенты США. После выстрелов Трамп пригнулся, схватившись за ухо, а к нему подбежали сотрудники спецслужб с телохранителями и окружили в кольцо. После покушения экс-президент Штатов сообщил, что переписал речь для съезда Республиканской партии. Он объяснил, что изначально она должна была быть «сенсационной» и в ней было достаточно критики в сторону нынешнего главы страны Джо Байдена. Однако теперь Трамп хочет не взбудоражить избирателей, а сплотить их в своей речи.