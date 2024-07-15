Трамп отказался критиковать Байдена после того, как оказался на волосок от смерти

Покушение на жизнь заставило Трампа полностью переписать речь для партсъезда

15 июля 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что исправил свою речь для партсъезда с сенсационной, на ту, которая объединит избирателей Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что после покушения на него, которое произошло на митинге 13 июля в штате Пенсильвания, он переписал речь для съезда Республиканской партии. По его словам, в изначальном варианте речь должна была быть одной из самых невероятных», в ней также содержалось достаточное количество критики нынешнего главы Штатов Джо Байдена. Новость по теме Ошибка телохранителей, фото летящей в миллиметрах от головы пули: новые подробности покушения на Трампа «Честно говоря, теперь это будет совсем другая речь», — заявил Трамп. Его слова передает газета The Washington Examiner . Он добавил, что в первом варианте его речь должна была быть «сенсационной», больше всего внимания в ней уделялось критике Байдена. В исправленном варианте речи Трамп хочет не взбудоражить избирателей, а «воспользоваться историческим моментом» и сплотить их. По его словам, это будет шансом объединить страну. Кандидат в президенты добавил, что нападение на него полностью изменило ход избирательной кампании. Это признают и демократы, и республиканцы. После покушения Трамп заявил, что не намерен откладывать свои планы из-за покушения на его жизнь. Он поделился своим решением продолжить поездку на съезд Республиканской партии в Висконсине, несмотря на недавние тревожные события. Кандидат в президенты США сообщил о намерении не поддаваться на угрозы и продолжить запланированные мероприятия без изменений. Он отметил, что не может позволить потенциальному нападавшему влиять на его расписание или действия. Более подробно о покушении на экс-президента и его последствиях — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что после покушения на него, которое произошло на митинге 13 июля в штате Пенсильвания, он переписал речь для съезда Республиканской партии. По его словам, в изначальном варианте речь должна была быть одной из самых невероятных», в ней также содержалось достаточное количество критики нынешнего главы Штатов Джо Байдена. «Честно говоря, теперь это будет совсем другая речь», — заявил Трамп. Его слова передает газета The Washington Examiner. Он добавил, что в первом варианте его речь должна была быть «сенсационной», больше всего внимания в ней уделялось критике Байдена. В исправленном варианте речи Трамп хочет не взбудоражить избирателей, а «воспользоваться историческим моментом» и сплотить их. По его словам, это будет шансом объединить страну. Кандидат в президенты добавил, что нападение на него полностью изменило ход избирательной кампании. Это признают и демократы, и республиканцы. После покушения Трамп заявил, что не намерен откладывать свои планы из-за покушения на его жизнь. Он поделился своим решением продолжить поездку на съезд Республиканской партии в Висконсине, несмотря на недавние тревожные события. Кандидат в президенты США сообщил о намерении не поддаваться на угрозы и продолжить запланированные мероприятия без изменений. Он отметил, что не может позволить потенциальному нападавшему влиять на его расписание или действия. Более подробно о покушении на экс-президента и его последствиях — в сюжете URA.RU.