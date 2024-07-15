Трамп признался, что его спасли нелегальные мигранты во время покушения

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Трамп остался жив во время покушения, потому что при выстреле повернулся прочитать таблицу о нелегальных мигрантах Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп остался жив после нападения на него на митинге в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года, потому что во время выстрела повернулся к экрану, чтобы увидеть таблицу о нелегальных приезжих. Об этом сообщает The New York Post.

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«Он [Трамп] сказал, что был бы мертв, если бы слегка не повернул голову вправо, чтобы прочитать таблицу о нелегальных иммигрантах», — пишет газета. Именно поэтому кандидату в президенты США пулей оторвало небольшой кусочек уха и забрызгало кровью щеку и лоб, не став смертельным выстрелом.

Ранее военный эксперт Юрий Подоляка сообщил, что Трампа во время покушения спасла случайность. Точнее, то, что он повернул голову во время выстрела. По словам эксперта, если бы экс-президент США не сделал этого, то пуля попала бы ему в череп.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп остался жив после нападения на него на митинге в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года, потому что во время выстрела повернулся к экрану, чтобы увидеть таблицу о нелегальных приезжих. Об этом сообщает The New York Post. «Он [Трамп] сказал, что был бы мертв, если бы слегка не повернул голову вправо, чтобы прочитать таблицу о нелегальных иммигрантах», — пишет газета. Именно поэтому кандидату в президенты США пулей оторвало небольшой кусочек уха и забрызгало кровью щеку и лоб, не став смертельным выстрелом. Ранее военный эксперт Юрий Подоляка сообщил, что Трампа во время покушения спасла случайность. Точнее, то, что он повернул голову во время выстрела. По словам эксперта, если бы экс-президент США не сделал этого, то пуля попала бы ему в череп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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