ФАДН запретит мигрантам свистеть, шептаться на родном языке и приносить жертвы

15 июля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Мигранты в РФ будут слушать 70-минутную лекцию о правилах поведения в стране пребывания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. В его рамках мигранты получат информацию о процедуре получения гражданства РФ, в том числе после службы в армии. Также в программу включены инструкции по уважению культурных традиций: мигрантам расскажут о нежелательности разговоров на родном языке на публике, свиста и приношения жертв в виде животных. Более подробно о курсе — в материале URA.RU. Что за курс для мигрантов от ФАДН ФАДН в сентябре 2023 года объявило о завершении разработки адаптационного курса для трудовых мигрантов. Он включает в себя 70-минутную лекцию, которая нацелена на информирование иностранцев о ключевых аспектах миграционного и трудового законодательства России. Курс прошел успешную аппробацию в нескольких регионах, включая Калининградскую и Московскую области, Пермский и Краснодарский края, а также в Якутии, передает « Коммерсант ». Содержание курса Основы миграционного и трудового законодательства; Основы неформального поведения в России; Ответственность за несоблюдение законодательства; История отношений России и стран Центральной Азии. Новость по теме Незаконная миграция в РФ будет считаться тяжким преступлением Первый блок В первом блоке адаптационного курса для мигрантов основное внимание уделяется разъяснению порядка въезда иностранцев в Россию, процедур оформления патента на работу и заключения трудовых договоров. Лекторы курса проинформируют слушателей о возможности упрощенного получения гражданства РФ для тех, кто отслужил по контракту в ВС страны. Курс также затрагивает решение часто возникающих практических проблем, таких как порча миграционной карты. Приезжим из других стран будут даны инструкции о действиях в случае повреждения или загрязнения этого документа. Трудовые мигранты смогут по упрощенной схеме получить гражданство РФ, если по контракту пройдут службу в армии Фото: Роман Наумов © URA.RU Второй блок В блоке «Основы неформального поведения» адаптационного курса для мигрантов акцентируется внимание на необходимости соблюдения общепринятых норм поведения в России. Лекторы подчеркивают значимость знания русского языка и уважения к многонациональной структуре страны. Особое отношение в России проявляется к памяти о Великой Отечественной войне. Мигрантам напомнят о необходимости проявления уважения к памятникам и Вечному огню, а также о строгих наказаниях за их осквернение. Также курс рекомендует избегать использования семейных обращений, таких как «брат» или «сестра», в общении с незнакомыми людьми. Кроме того, он призывает не обсуждать прохожих на родном языке в присутствии других, чтобы избежать недопонимания и конфликтов. Участникам курса напоминают, что Россия является светским государством, где публичное демонстрирование религиозных обрядов, включая намаз, не принято. Также неприемлемы жертвоприношения животных. В разделе о поведении с противоположным полом внимание акцентируется на равноправии и уважении женщин. Мигрантам объясняют, что яркая и открытая одежда девушек соответствует местным нормам и не должна интерпретироваться как призыв к знакомству. Любые нежелательные физические контакты или попытки привлечь внимание через свист или цыканье могут рассматриваться как домогательство и строго караются. В рамках курса мигрантам расскажут о необходимости проявления уважения к Вечному огню и другим памятникам Великой Отечественной войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Третий блок Третья часть адаптационного курса для мигрантов сфокусирована на последствиях нарушения российских законов. В этом блоке особое внимание уделяется серьезности наказаний за участие в экстремистской и террористической деятельности, а также за пособничество таким действиям. Лекторы курса рекомендуют мигрантам не участвовать в митингах и демонстрациях. Кроме предупреждений о негативных последствиях, в курсе также приводятся положительные примеры интеграции мигрантов на основе законодательства РФ. Один из таких примеров — героический акт иностранного гражданина, предотвратившего террористическую атаку, что служит иллюстрацией возможного вклада мигрантов в безопасность общества. Новость по теме МВД планирует ужесточить условия для выдворения мигрантов из России Четвертый блок Четвертый раздел адаптационного курса для мигрантов освещает историю отношений между Россией и странами Центральной Азии. Материалы курса подчеркивают, что связи этих регионов имеют длительную историю, которая сформировала тесные культурные и экономические отношения. Лекторы курса акцентируют внимание на том, что русские основали крепости, которые позже превратились в крупные города Центральной Азии. При этом особо отмечается позитивное влияние Российской империи на экономическое развитие азиатского региона в XIX веке. Во времена Советского Союза, по информации ФАДН, связи между регионами укреплялись благодаря значительным инвестициям из бюджета СССР, способствовавшим развитию республик Центральной Азии. Одним из ключевых достижений советской власти стало формирование советских наций, таких как казахи, киргизы, каракалпаки, узбеки, туркмены и таджики. Это заложило основу для создания независимых государств в постсоветский период. Совместное прошлое РФ и стран Центральной Азии обеспечило основу для современных независимых государств региона, которые развиваются на культурной и экономической базе бывших союзных республик. Совместное прошлое России и стран Центральной Азии создало основу для современных независимых государств региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дополнение к курсу К адаптационным курсам прилагается серия из 11 анимационных роликов, предназначенных для наглядного представления материала. Центральный персонаж роликов — Тимур, который делится своим опытом жизни в России. Он обращается к зрителям теплым приветствием: «Ас-саляму алейкум, уважаемые браться и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет». Планы по реализации адаптационного курса ФАДН передаст эстафету региональным властям для дальнейшего внедрения адаптационного курса. Ответственность за проведение курсов ляжет на плечи региональных органов, занимающихся социальной и культурной адаптацией иностранных граждан. Примеры реализации курса варьируются от региона к региону: в Краснодарском крае за процесс отвечает департамент внутренней политики, тогда как в Омской области — отдел трудовой миграции министерства труда. Старт внедрения в регионах запланирован до 10 сентября 2024 года. Кроме того, на данный момент в законодательстве нет положений, обязывающих мигрантов проходить адаптационный курс. Это ставит под вопрос его обязательное применение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. В его рамках мигранты получат информацию о процедуре получения гражданства РФ, в том числе после службы в армии. Также в программу включены инструкции по уважению культурных традиций: мигрантам расскажут о нежелательности разговоров на родном языке на публике, свиста и приношения жертв в виде животных. Более подробно о курсе — в материале URA.RU. ФАДН в сентябре 2023 года объявило о завершении разработки адаптационного курса для трудовых мигрантов. Он включает в себя 70-минутную лекцию, которая нацелена на информирование иностранцев о ключевых аспектах миграционного и трудового законодательства России. Курс прошел успешную аппробацию в нескольких регионах, включая Калининградскую и Московскую области, Пермский и Краснодарский края, а также в Якутии, передает «Коммерсант». Основы миграционного и трудового законодательства; Основы неформального поведения в России; Ответственность за несоблюдение законодательства; История отношений России и стран Центральной Азии. В первом блоке адаптационного курса для мигрантов основное внимание уделяется разъяснению порядка въезда иностранцев в Россию, процедур оформления патента на работу и заключения трудовых договоров. Лекторы курса проинформируют слушателей о возможности упрощенного получения гражданства РФ для тех, кто отслужил по контракту в ВС страны. Курс также затрагивает решение часто возникающих практических проблем, таких как порча миграционной карты. Приезжим из других стран будут даны инструкции о действиях в случае повреждения или загрязнения этого документа. В блоке «Основы неформального поведения» адаптационного курса для мигрантов акцентируется внимание на необходимости соблюдения общепринятых норм поведения в России. Лекторы подчеркивают значимость знания русского языка и уважения к многонациональной структуре страны. Особое отношение в России проявляется к памяти о Великой Отечественной войне. Мигрантам напомнят о необходимости проявления уважения к памятникам и Вечному огню, а также о строгих наказаниях за их осквернение. Также курс рекомендует избегать использования семейных обращений, таких как «брат» или «сестра», в общении с незнакомыми людьми. Кроме того, он призывает не обсуждать прохожих на родном языке в присутствии других, чтобы избежать недопонимания и конфликтов. Участникам курса напоминают, что Россия является светским государством, где публичное демонстрирование религиозных обрядов, включая намаз, не принято. Также неприемлемы жертвоприношения животных. В разделе о поведении с противоположным полом внимание акцентируется на равноправии и уважении женщин. Мигрантам объясняют, что яркая и открытая одежда девушек соответствует местным нормам и не должна интерпретироваться как призыв к знакомству. Любые нежелательные физические контакты или попытки привлечь внимание через свист или цыканье могут рассматриваться как домогательство и строго караются. Третья часть адаптационного курса для мигрантов сфокусирована на последствиях нарушения российских законов. В этом блоке особое внимание уделяется серьезности наказаний за участие в экстремистской и террористической деятельности, а также за пособничество таким действиям. Лекторы курса рекомендуют мигрантам не участвовать в митингах и демонстрациях. Кроме предупреждений о негативных последствиях, в курсе также приводятся положительные примеры интеграции мигрантов на основе законодательства РФ. Один из таких примеров — героический акт иностранного гражданина, предотвратившего террористическую атаку, что служит иллюстрацией возможного вклада мигрантов в безопасность общества. Четвертый раздел адаптационного курса для мигрантов освещает историю отношений между Россией и странами Центральной Азии. Материалы курса подчеркивают, что связи этих регионов имеют длительную историю, которая сформировала тесные культурные и экономические отношения. Лекторы курса акцентируют внимание на том, что русские основали крепости, которые позже превратились в крупные города Центральной Азии. При этом особо отмечается позитивное влияние Российской империи на экономическое развитие азиатского региона в XIX веке. Во времена Советского Союза, по информации ФАДН, связи между регионами укреплялись благодаря значительным инвестициям из бюджета СССР, способствовавшим развитию республик Центральной Азии. Одним из ключевых достижений советской власти стало формирование советских наций, таких как казахи, киргизы, каракалпаки, узбеки, туркмены и таджики. Это заложило основу для создания независимых государств в постсоветский период. Совместное прошлое РФ и стран Центральной Азии обеспечило основу для современных независимых государств региона, которые развиваются на культурной и экономической базе бывших союзных республик. К адаптационным курсам прилагается серия из 11 анимационных роликов, предназначенных для наглядного представления материала. Центральный персонаж роликов — Тимур, который делится своим опытом жизни в России. Он обращается к зрителям теплым приветствием: «Ас-саляму алейкум, уважаемые браться и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет». ФАДН передаст эстафету региональным властям для дальнейшего внедрения адаптационного курса. Ответственность за проведение курсов ляжет на плечи региональных органов, занимающихся социальной и культурной адаптацией иностранных граждан. Примеры реализации курса варьируются от региона к региону: в Краснодарском крае за процесс отвечает департамент внутренней политики, тогда как в Омской области — отдел трудовой миграции министерства труда. Старт внедрения в регионах запланирован до 10 сентября 2024 года. Кроме того, на данный момент в законодательстве нет положений, обязывающих мигрантов проходить адаптационный курс. Это ставит под вопрос его обязательное применение.