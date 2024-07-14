Свердловским бюджетникам поднимут зарплату

Как и анонсировало URA.RU, от поправок в закон о бюджете Свердловской области выиграют работники бюджетной сферы. Предполагается, что с 1 октября 2024 года им на 17,5% проиндексируют зарплату. Копия обновленного проекта закона имеется в распоряжении агентства.
«Проектом закона предусмотрено увеличение расходов [...] в связи с изменением коэффициента индексации заработной платы прочих категорий работников бюджетной сферы с 1 октября 2024 года на 17,5% вместо 4,5%, предусмотренных в законе об областном бюджете», — говорится в документе. Всего же расходы региона на 2024 год вырастут на 33 млрд рублей, из них на увеличение зарплат бюджетникам потратят больше половины.
Рассматривать откорректированный бюджет будут на ближайшем заседании регионального законодательного собрания 18 июля. Приоритет при корректировке был отдан национальным проектам, о которых, в частности, говорил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
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