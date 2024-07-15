Экс-глава МИД Австрии Кнайсль «похоронила» Европу

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европы больше нет, она умерла

15 июля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Кнайсль представила в Екатеринбурге свою книгу «Реквием по Европе» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время представления своей книги «Реквием по Европе», которую написала после изгнания из Франции, заявила, что на сегодняшний день Европы не существует. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции. «Моя книга названа „Реквием по Европе“. Название достаточно сильное и жесткое. Этот реквием не музыкальный, а относится к литературе, к прозе. Название говорит о том, что Европы больше нет, она умерла», — сказала Кнайсль во время пресс-конференции ТАСС. Она пояснила, что весной 2022-го ее практически выдворили из Франции. «Это был шок для меня, я переживала очень тяжелые времена. Когда я уезжала из Австрии, у меня было время собраться, я уехала оттуда с двумя чемоданами и двумя собаками. А из Франции я уехала буквально в чем находилась. Было даже время, когда я две недели провела практически на улице в Ливане. Жизнь была у меня непростая в тот период. Книга позволила мне структурировать мою жизнь», — добавила Кнайсль. Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017—2019 годах. В 2018-м она вышла замуж, и на ее свадьбе побывал президент России Владимир Путин. Сейчас австрийка живет в деревне под Рязанью в своем доме. Она руководит центром «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета, который изучает проблемы экономического развития. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время представления своей книги «Реквием по Европе», которую написала после изгнания из Франции, заявила, что на сегодняшний день Европы не существует. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции. «Моя книга названа „Реквием по Европе“. Название достаточно сильное и жесткое. Этот реквием не музыкальный, а относится к литературе, к прозе. Название говорит о том, что Европы больше нет, она умерла», — сказала Кнайсль во время пресс-конференции ТАСС. Она пояснила, что весной 2022-го ее практически выдворили из Франции. «Это был шок для меня, я переживала очень тяжелые времена. Когда я уезжала из Австрии, у меня было время собраться, я уехала оттуда с двумя чемоданами и двумя собаками. А из Франции я уехала буквально в чем находилась. Было даже время, когда я две недели провела практически на улице в Ливане. Жизнь была у меня непростая в тот период. Книга позволила мне структурировать мою жизнь», — добавила Кнайсль. Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017—2019 годах. В 2018-м она вышла замуж, и на ее свадьбе побывал президент России Владимир Путин. Сейчас австрийка живет в деревне под Рязанью в своем доме. Она руководит центром «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета, который изучает проблемы экономического развития.