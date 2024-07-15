Власти РФ примут важное решение по бензину в конце июля

Новак: правительство РФ может запретить экспорт бензина в июле

15 июля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Правительство возобновит запрет на экспорт бензина из России, если ситуация на рынке будет напряженная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство готово возобновить запрет на экспорт бензина из РФ, если ситуация на рынке окажется напряженной. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце июля, после оценки рынка, и коснется августа. «Если ситуация будет напряженная, то в августе не будем продлевать разрешение на экспорт», — сказал Новак в кулуарах Кавказского инвестфорума, передает РИА Новости. В настоящее время разрешение на экспорт бензина продлено только до конца июля, и в правительстве намерены внимательно следить за обстановкой на рынке. Новак подчеркнул, что в целом ситуация на топливном рынке России стабильна, кроме некоторых вопросов с маркой бензина Аи-95. «Сейчас проблем-то нет, у нас есть специальные созданные для этого запасы», — пояснил он, добавив, что текущие проблемы связаны с плановыми ремонтами на некоторых заводах, которые скоро завершатся, и объемы производства бензина вернутся к прежним показателям. Вице-премьер заверил, что правительство примет все необходимые меры для стабилизации рынка. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивала на продлении запрета экспорта бензина из страны до конца августа 2024 года из-за роста биржевых цен на топливо. Ведомство призывало вернуть запрет с 1 августа. До этого запрет был введен 1 марта из-за увеличения спроса. Ограничение не распространялось на страны Евразийского экономического союза, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. В мае запрет приостановили до 30 июня. Решение было принято, чтобы предотвратить снижение объемов переработки нефтепродуктов из-за избытка запасов бензина. Кроме того, нужно было освободить порты от накопившегося топлива. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство готово возобновить запрет на экспорт бензина из РФ, если ситуация на рынке окажется напряженной. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце июля, после оценки рынка, и коснется августа. «Если ситуация будет напряженная, то в августе не будем продлевать разрешение на экспорт», — сказал Новак в кулуарах Кавказского инвестфорума, передает РИА Новости. В настоящее время разрешение на экспорт бензина продлено только до конца июля, и в правительстве намерены внимательно следить за обстановкой на рынке. Новак подчеркнул, что в целом ситуация на топливном рынке России стабильна, кроме некоторых вопросов с маркой бензина Аи-95. «Сейчас проблем-то нет, у нас есть специальные созданные для этого запасы», — пояснил он, добавив, что текущие проблемы связаны с плановыми ремонтами на некоторых заводах, которые скоро завершатся, и объемы производства бензина вернутся к прежним показателям. Вице-премьер заверил, что правительство примет все необходимые меры для стабилизации рынка. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивала на продлении запрета экспорта бензина из страны до конца августа 2024 года из-за роста биржевых цен на топливо. Ведомство призывало вернуть запрет с 1 августа. До этого запрет был введен 1 марта из-за увеличения спроса. Ограничение не распространялось на страны Евразийского экономического союза, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. В мае запрет приостановили до 30 июня. Решение было принято, чтобы предотвратить снижение объемов переработки нефтепродуктов из-за избытка запасов бензина. Кроме того, нужно было освободить порты от накопившегося топлива.